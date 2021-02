Returnal ist zurück: Gameplay und ein atmosphärischer Story-Trailer veröffentlicht

Etwas schön pathetische Headline, nicht wahr? Und so wirklich zurück ist Returnal ja auch noch gar nicht. Nach der Verschiebung erscheint es nun erst am 30. April 2021, aber weiterhin exklusiv für PlayStation 5. Es ist also kein Wunder, dass Return bei der State of Play am Abend eine Bühne bekommen hat.

Dort präsentierte man einen neuen Gameplay-Walkthrough und Gameplay zeigt bekanntlich am besten, was euch erwartet. Richtig Atmosphäre kommt aber eher mit dem neuen Story-Trailer auf, den ihr ebenfalls unten findet.

Gefangen in einer Endlosschleife auf einem fremden Planeten

In Returnal übernimmt der Spieler die Rolle einer Astronautin, Selene, gestrandet am Rande der Galaxie. Sie befindet sich in einer Art Endlosschleife-Traum. Jedem Tod folgt eine Wiederbelebung, dabei verändern sich jedes Mal die Spielwelt und der Ablauf völlig. Passend dazu verspricht der Entwickler Roguelike-Elemente.

Der Titel ist atmosphärisch äußerst düster gehalten und erinnert schon fast an eine Art Dead Space. Beim Gameplay jedoch setzt Returnal auf deutlich mehr Action, denn das Spiel geht eher in die Richtung eines Action-Shooters. Dabei soll auch eine spannende Geschichte erzählt werden.

Auch die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers kommen dabei zum Einsatz. Jede Waffe hat eine aufladbare Spezialattacke, welche ausgelöst wird, wenn der Trigger ganz gedrückt wird. Drückt man diesen nur halb durch, greift man normal an.

Ihr könnt euch Returnal bei Amazon vorbestellen*. Dort wartet auch ein digitaler Vorbestellerbonus.

Gameplay-Walkthrough von State of Play

Atropos-Trailer zu Returnal

Bildmaterial: Returnal, Sony, Housemarque