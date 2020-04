Final Fantasy VII Remake: Entwickler sprechen im Detail über Kampf und Action

Auch wenn der ein oder andere von euch schon tatsächlich „inside“ Final Fantasy VII Remake sein sollte, lohnt sich ein Blick auf die Videoserie von Square Enix. Nach der ersten Folge, bei welcher es sich um eine Einführung handelte, führte Square Enix die Videoreihe „Inside“ zu Final Fantasy VII Remake zuletzt mit einer zweiten Folge rund um Charaktere und Geschichte weiter.

In der neuen dritten Folge geht es nun heiß her. Das Thema: Kampf und Action! Auch diesmal ist das Video wieder deutschsprachig untertitelt, ihr müsst die Untertitel nur aktivieren. In der neuen Folge kommen Producer Yoshinori Kitase, Battle Director Teruki Endo, Co-Director Naoki Hamaguchi und die Lead Battle Designer Kosuke Sakane und Tomotaka Shiroichi zu Wort.

In Europa und Australien eher ausgeliefert

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Square Enix hatte kürzlich verkündet, dass das Spiel in Europa und Australien ein bisschen eher ausgeliefert wird, damit zum Launch möglichst alle Fans spielen können. Das führte vereinzelt dazu, dass einige Fans schon jetzt ihre Spiele haben.

Das Spiel ist der erste Teil des Remake-Projekts und deckt die Handlung bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar ab und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original. Derzeit könnt ihr eine Demo ausprobieren, welche bereits eine Story-Änderung offenbarte. Wir hatten bereits die Gelegenheit, noch über die Demo hinaus zu spielen.

Inside Final Fantasy VII Remake – Folge 3

