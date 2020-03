Final Fantasy VII Remake: Entwickler richten „eine große Bitte“ an die Fans

„Das Team von Final Fantasy VII Remake hat sehr hart gearbeitet um dieses Spiel zu entwickeln und wir sind unglaublich stolz darauf, was ihr bald spielen werdet“, so die Botschaft von Producer Yoshinori Kitase und Director Tetsuya Nomura. Man habe den gesamten Weg über die Vorfreude und Leidenschaft der Fans gespürt und dies sei die größte Motivation für das Team gewesen.

In den letzten Wochen habe man vor einigen schwierigen Entscheidungen gestanden, welche durch die Störungen in den Lieferketten wegen des Coronavirus notwendig gewesen seien. „Diese besonderen Umstände haben es uns sehr schwer gemacht, die weltweite Auslieferung auf eine Linie zu bringen“, so das gemeinsame Statement. Höchste Priorität sei es dabei gewesen, dass alle Fans, auch in Ländern mit aktuell enormen Einschränkungen, das Spiel zum Launch spielen können. „Wir haben die Entscheidung getroffen, das Spiel in Europa und Australien eher als üblich auszuliefern.“

„Im Ergebnis besteht auch die Möglichkeit, dass einige von euch das Spiel nun vor dem weltweiten Veröffentlichungstermin am 10. April erhalten“, so Kitase und Nomura. Und genau das ist schon jetzt, etwa zwei Wochen vor dem Launch eingetreten und wird vermutlich die nächsten Tage noch häufiger passieren. Bei Reddit veröffentlichte ein Fan ein Foto seiner Deluxe Edition.

Keine genauen Auslieferungsdaten

Wer jetzt hofft, das Spiel ebenfalls so früh in den Händen zu halten und darüber nachdenkt, bei Square Enix nachzufragen, wird keine Auskünfte erhalten. „Aufgrund der herausfordernden Situation können wir euch keine genauen Auslieferungsdaten für jedes Land und jeden Händler nennen. Wir wollen vor allem, dass ihr euch auf das Final Fantasy VII Remake freut, es am 10. April spielen könnt und alle gemeinsam erlebt, woran wir gearbeitet haben“, erklären Kitase und Nomura.

„Denkt an die anderen“

Damit einhergehend wenden sich Kitase und Nomura mit „einer großen Bitte“ an euch.

„Wenn ihr das Spiel zeitiger erhalten solltet, bitte denkt an die anderen und spoilert sie nicht. Wir wissen natürlich auch, dass es „Spoiler“ gibt, die seit über zwei Jahrzehnten da draußen sind, denn natürlich wurde das Original schon 1997 veröffentlicht“, so die beiden führenden Entwickler. „Aber Final Fantasy VII Remake ist ein neues Spiel, das viele Überraschungen für jeden von euch bereithält. Alle unsere Fans und Spieler haben es verdient, das Spiel selbst zu erleben. Und wir möchten euch um eure Unterstützung bitten, um das zu gewährleisten.“

„Im Namen des gesamten Entwicklerteams und allen, die auf der ganzen Welt an Final Fantasy VII Remake für euch gearbeitet haben, vielen Dank für eure Unterstützung und am wichtigsten: gebt auf euch acht!“

Noch zwei Wochen bis zum Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Das Spiel ist der erste Teil des Remake-Projekts und deckt die Handlung bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar ab und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original. Wir werden bisher nie gesehene, neue Bereiche in Midgar kennenlernen! Derzeit könnt ihr eine Demo ausprobieren, welche bereits eine Story-Änderung offenbarte.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO