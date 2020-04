Yoru, Tomosu: Erste Screenshots zur Horror-Visual-Novel von Nippon Ichi

Nach der ersten Vorstellung der neuen Horror-Visual-Novel Yoru, Tomosu in der Dengeki PlayStation hat Nippon Ichi Software nun selbst einige Details und vor allem erste Screenshots zum Spiel veröffentlicht.

Die Geschichte dreht sich um Protagonistin Suzu Izayoi und Yuuka Sumeragi sowie einen Zwischenfall vor langer Zeit an der Kagurahara Girls Academy. Die ersten Bilder, von denen ihr unten einige in unserer Galerie seht, zeigen die Schule, aber auch die beiden Mädchen und einige Screenshots vom Gameplay.

An der alten Schule, die es seit der Taisho-Ära gibt, soll es einst einen geheimen Handel zwischen Mädchen gegeben haben, die man die „Pseudo Sisters“ nannte. Es war eine besondere Beziehung, welche die beiden pflegten. Sie tauschten ihre wertvollsten Dinge aus und beschlossen in einem Vertrag, bis zum Schulabschluss Schwestern zu sein. Es wird geredet, beide hätten später gemeinsam Selbstmord begangen. Die Lehrerschaft soll diesen aber als normalen Unfalltod behandelt haben.

Seltsame Vorfälle…

In der heutigen Zeit ereignen sich erneut einige seltsame Vorfälle, die diesmal Suzu und vier andere Mädchen der Kagurahara Girls Academy betreffen. Suzu ist ein reines und gutmütiges Mädchen. Seit Beginn des Sommers plagen sie Träume mit einer unbekannte, „älteren Schwester“. Die Mädchen jedenfalls üben eines Tages im Koto-Musikclub für einen Wettbewerb, als eine Austauschstudentin namens Yuuka dazustößt. Sie bezeichnet die Arbeit der Mädchen als eine „Beleidigung für die Musik“ und isoliert sich so ziemlich schnell von der Gruppe.

Während Suzu über die Ereignisse gemeinsam mit dem Clubpräsidenten rätselt, erreicht sie eine Nachricht von Yuuka. Yuuka bewahrt ein Tagebuch über die alte Schule auf, das sie einst gefunden hat. Aus irgendeinem Grund ähnelt sie außerdem der „älteren Schwester“, von der Suzu träumt. Yuuka möchte Suzu in einem alten Gebäude der Schule sprechen. Doch später wird die blutige Leiche des Clubpräsidenten entdeckt, die aus dem zweiten Stock des alten Schulgebäudes gestürzt war.

Bei Play-Asia könnt ihr Yoru, Tomosu schon vorbestellen*. Yoru, Tomosu erscheint am 30. Juli 2020 in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Noch mehr Bilder findet ihr in der Galerie von Gematsu.

via Gematsu, Bildmaterial: Yoru, Tomosu / Nippon Ichi Software