Eine Demo zum Final Fantasy VII Remake ist ab sofort erhältlich

Nun ist sie endlich, endlich erhältlich, die Demo zum Final Fantasy VII Remake! Damit habt auch ihr die Möglichkeit, das Spiel auf PlayStation 4 anzuspielen und erste Eindrücke zu sammeln. Dabei könnt ihr die erste Mission angehen, den Anschlag auf den Mako-Reaktor 1. Die Speicherdaten könnt ihr später allerdings nicht auf die Vollversion übertragen.

Als Bonus für den Download der kostenlosen Demo bis zum 11. Mai gibt es ab dem 10. April ein exklusives PS4-Design mit den Hauptcharakteren.

Demo-Einführung aus dem PlayStation Store

Das Remake, entwickelt unter Mithilfe des damaligen Originalteams, legt den 1997 für PlayStation erschienenen Hit Final Fantasy VII neu auf. Das Meisterwerk, das mit seiner grandiosen Story, faszinierenden Charakteren und bahnbrechender Grafik verzauberte, wird nun wiedergeboren. Das Kommando-Kampfsystem des Originals verschmilzt mit intuitiver Action zu fesselnden Kämpfen mit strategischer Tiefe, während modernste Grafik die Welt so real wie nie zuvor erscheinen lässt. Die Story des ersten, eigenständigen Spiels im FFVII-Remake-Projekt reicht bis zur Flucht aus Midgar und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original.

Wir hatten kürzlich bereits die Gelegenheit, Final Fantasy VII Remake sogar noch ausführlicher anzuspielen. Wir konnten in insgesamt vier Stunden einen vertieften Blick in Midgar werfen. Auch spätere Kapitel waren dabei. Ganz konkret spielt „das erste vollständige Spiel dieses Projekts“ in der Megalopolis Midgar und ist damit, wenn man an das Original denkt, nur ein kleiner Teil der gesamten Geschichte. Um das Episodenformat und den Umfang des Spiels brauchen wir uns aber keine Sorgen machen, versicherte Tetsuya Nomura zuletzt.

Was wir wissen, ist, dass im Remake unter anderem die Geschichte von Avalanche und seinen Charakteren vertieft werden soll und dass es sogar neue Charaktere gibt. Und auch auf neue Bosse werden Spieler im Remake stoßen. Zudem gibt es neue Nebenquests, welche in Midgar erledigt werden dürfen.

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Demo-Trailer

via Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix