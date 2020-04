Inazuma Eleven: Great Road of Heroes entsteht jetzt unabhängig vom Anime

Das hatte sich angedeutet. Level-5 hat Inazuma Eleven: Great Road of Heroes ein weiteres Mal verschoben. In diesen Wochen sollte das Spiel eigentlich in Japan erscheinen, jetzt nennt man „wahrscheinlich“ 2021 als Veröffentlichungstermin. Zuvor war das Spiel bereits für Frühjahr 2019 geplant, damals noch als Inazuma Eleven Ares.

In einem Entwickler-Update spricht man Schwierigkeiten bei der Entwicklung und viel negativen Feedback von Fans, was zu einer sinkenden Motivation im Team geführt habe. Das Spiel sei in einer schwierigen Situation. Man habe intern auch schon eine Einstellung in Betracht gezogen, doch andererseits gab es auch viele Fans, die ihre Unterstützung ausgesprochen haben. Also habe man die Entwicklung irgendwie fortgesetzt.

Spiel soll jetzt inhaltlich vom Anime losgelöst sein

Dann wollte man scheinbar zu viel: Eine neue Engine und neue Entwicklungsumgebungen von Yo-kai Watch sollten Inazuma Eleven auf ein neues Qualitätslevel bringen. Das wiederum scheint nun erneut zu Problemen geführt zu haben. Dazu kommt, dass Inazuma Eleven eigentlich als Cross-Media-Projekt geplant war. Das Spiel hätte normalerweise mit anderen Inazuma-Eleven-Medien korrespondieren müssen. Nun aber gibt man bekannt, dass man sich nicht mehr an den Anime halten will. Das sorgt auch für zeitliche Unabhängigkeit.

Neuer Protagonist ist demnach Unmei Sasanami. Er liebt den Fußball, kann aber nach einem Zwischenfall nicht mehr spielen. Deshalb entscheidet er sich, als Unterstützer eines talentierten Teams tätig zu werden. Helden wie Mamoru Endou, Tenma Matsukaze und Asuto Inamori spielen trotzdem eine Rolle in der Geschichte. Man wird sich mit ihnen anfreunden können oder sie als Feinde haben können.

Inazuma Eleven: Great Road of Heroes befindet sich für PlayStation 4, Switch, iOS und Android in Entwicklung.

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, Level-5