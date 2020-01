Atelier Dusk Trilogy erscheint in wenigen Tagen für Switch und PS4

Am 14. Januar 2020 erscheint Atelier Dusk Trilogy für Nintendo Switch und PS4 sowie PCs. In der zweiten Atelier-Sammlung nach der Atelier Arland Trilogy sind die drei Titel Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX und Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX enthalten. Neben „hochauflösender Grafik“ wird auch ein „flüssigeres Gameplay“ versprochen.

Hierzulande erfolgt die Veröffentlichung leider nur digital. Das digitale Deluxe Pack, das alle drei Spiele beinhaltet, kostet 89,99 Euro im Nintendo eShop und PlayStation Store. Zum Launch gibt es zwar einen Rabatt von 10%, aber übrig bleiben noch immer 80,99 Euro.

Da lohnt sich einmal mehr der Blick nach Asien. Dort gibt es eine physische Fassung für Nintendo Switch*, die dank Regionsfreiheit auch auf eurer Nintendo Switch läuft und wie die hiesige Veröffentlichung englische Texte bietet. Sie schlägt mit umgerechnet 84 Euro zu Buche. Auch die physische Fassung wird am 14. Januar 2020 veröffentlicht und verschickt.

Bei Play-Asia gibt es derzeit sogar noch einen Bonus*. Alle Vorbestellungen werden versandkostenfrei verschickt und es gibt einen Schlüsselanhänger gratis dazu. Alle drei Spiele befinden sich dabei auf einer Cartridge.

