Final Fantasy VII & VIII Remastered: Physische Switch-Version mit deutschen Texten

Gestern ist die physische Asia-Version von Final Fantasy VII & VIII Remastered erschienen. Händler Play-Asia hatte die Fassung also auch wahrhaftig „in den Händen“ und konnte somit einige Dinge validieren. Und das dürfte euch interessieren!

Zunächst befinden sich beide Spiele tatsächlich auf einer Cartridge. Das ist deshalb erwähnenswert, weil es oft genug auch vorkommt, dass in derartigen Bundles nur ein Spiel auf dem Datenträger ist und weitere per Downloadcode vorliegen. So wie als nächstes beim Devil May Cry Triple Pack.

Außerdem wird die Asia-Version auch deutsche Texte bieten. Bisher waren nur englische Texte offiziell bestätigt, doch nun da Play-Asia die Ware begutachten konnte, ist klar: Final Fantasy VII & VIII Remastered sind sogar Multi-5, bieten also englische, deutsche, italienische, spanische und französische Texte!

Solltet ihr nun doch noch mit einem Import liebäugeln, dann könnt ihr das zum Beispiel bei Play-Asia* tun. Ihr könnt dort bequem mit PayPal bezahlen und außerdem die Einfuhrumsatzsteuer („tax paid“ wählen) gleich an der Kasse entrichten. So landet euer Paket nicht beim Zoll, weil der Wert unter der Zollgrenze liegt. Wenngleich es dafür natürlich nie eine Garantie gibt.