Atelier Dusk Trilogy erscheint physisch für Nintendo Switch

Am 14. Januar 2020 erscheint Atelier Dusk Trilogy für Nintendo Switch und PS4 sowie PCs. In der zweiten Atelier-Sammlung nach der Atelier Arland Trilogy sind die drei Titel Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX und Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX enthalten. Neben „hochauflösender Grafik“ wird auch ein „flüssigeres Gameplay“ versprochen.

Hierzulande erfolgt die Veröffentlichung leider nur digital, aber einmal mehr lohnt der Blick nach Asien. Dort gibt es eine physische Fassung für Nintendo Switch*, die dank Regionsfreiheit auch auf eurer Nintendo Switch läuft und wie die hiesige Veröffentlichung englische Texte bietet.

Die physische Fassung enthält wie das digitale Deluxe Pack alle drei Spiele. Der Preis hat es natürlich in sich, aber das hat er leider auch digital. Im PlayStation Store kostet das Deluxe Pack stolze 89,99 Euro.

Für Nintendo Switch ist die Vorbestellung digital erst ab dem 23. Dezember möglich, doch werden die Spiele dort kaum günstiger sein.

Für den gleichen Preis bekommt ihr die Spiele also auch physisch (alle auf einer Cartridge) für Nintendo Switch und um den Import noch ein wenig attraktiver zu gestalten, bezahlt ihr derzeit bei Play-Asia keine Versandkosten für den internationalen Versand. Und als physischen Bonus einen Schlüsselanhänger!

