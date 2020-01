Kemco hat die RPG-Sammlung namens Kemco RPG Omnibus für Nintendo Switch angekündigt. Die Sammlung enthält das Revenant Dogma, Illusion of L’Phalcia sowie Legend of the Tetrarchs und Chronus Arc. Alle vier Spiele sind bereits digital im Westen für Nintendo Switch erschienen. Chronus Arc (Titelbild) dürfte dabei der bekannteste der Titel sein, erschien es doch bereits für Nintendo 3DS im Westen.

In der Welt von Chronus Arc sammelt man alle zehn Jahre die Objekte „Chronus Fragments“, um die Zeit zurückzuspulen. Protagonist Loka reist mit seinem Lehrer Teth zum Chronus-Schrein, wird dort jedoch von einer Bande in einen Konflikt verwickelt. Er flüchtet um nach Hilfe zu suchen.

Als er zurückkehrt, fehlt von seinem Lehrer jede Spur. Die Verliese von Chronus Arc sollen an den Aufbau von Final Fantasy Mystic Quest erinnern. Ursprünglich wurde das Spiel für Smartphones entwickelt.

Englische und physische Version in Asien

In Asien wird es eine physische Fassung von Kemco RPG Omnibus* geben. Gute Nachrichten also für Sammler! Diese Version bietet alle vier Spiele auf einer Cartridge (also ohne Download-Codes) und neben japanischer auch englische Texte. Ihr könnt euch diese physische Veröffentlichung bei Play-Asia bereits vorbestellen*. Die Veröffentlichung ist im Januar geplant.

Noch mehr für haptische Liebhaber:

via Play-Asia, Bildmaterial: Kemco