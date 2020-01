Tarzan lässt grüßen: Der erste Teaser-Trailer zum 23. Pokémon-Kinofilm

In Japan wurde der erste Teaser-Trailer zum 23. Pokémon-Kinofilm veröffentlicht. Wir sehen in dem 30-sekündigen Video Ash, der in einem Dschungel auf eine unbekannte und offenbar recht wilde Persönlichkeit trifft. Außerdem ist ein Baby zu sehen. Tarzan lässt grüßen?!

Weitere Details zum Film sind bisher rar, aber der neue Streifen soll auch erst am 10. Juli 2020 in den japanischen Kinos anlaufen. Weitere Informationen zum Film, der in Japan „Pocket Monsters: Coco“ heißen wird, sollte es also später noch geben.

Kurzanime beginnt in wenigen Tagen

Auf den neuen Pokémon-Kurzanime aus der Galar-Region müsst ihr nicht mehr so lange warten. Die erste Folge von Pokémon: Zwielichtschwingen wird laut The Pokémon Company voraussichtlich am 15. Januar 2020 veröffentlicht.

