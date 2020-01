Final Fantasy XV: Neues Mobile-MMORPG befindet sich in China in Entwicklung

Zusammen mit dem südkoreanischen Entwicklerteam von JSC Games und dem chinesischen Team von GAEA Mobile tüftelt Square Enix gerade an einem MMORPG-Ableger zu Final Fantasy XV, der sich für alle mobilen Endgeräte basierend auf der Unreal Engine 4 in der Entwicklung befindet.

Das Spiel mit dem vorläufigen Titel Final Fantasy 15 Mobile befindet sich schon seit mehreren Jahren in der Entwicklung und wurde ursprünglich schon im Dezember 2017 erstmals angekündigt. Damals wurde es nur für China angekündigt, nun hat sich der Fokus offenbar geändert. Das Team wurde vergrößert und ein internationaler Release ist zumindest angedacht.

Es ist längst nicht das erste Mobile-Game aus dem Final-Fantasy-XV-Universum, wir erinnern uns an Spiele wie A New Empire und Final Fantasy XV: Pocket Edition. Als Publisher für Final Fantasy 15 Mobile dient Shanghai Oriental Pearl Group.

Eine Parallelwelt zu Final Fantasy XV

In dem Mobile-MMORPG zu Final Fantasy XV schlüpft ihr erneut in die Rolle von Noctis, nachdem er seine Reise begonnen hat. Allerdings spielt sich die Handlung in einem Paralleluniversum zu Final Fantasy XV ab. So könnt ihr beispielsweise neue Gebiete erkunden. Laut den Entwicklern sollen dafür die Action und Grafik aus dem Hauptableger im Mobile-Titel erhalten bleiben. Lediglich die Steuerung soll dem touch-basiertem Display angepasst werden.

Neue Informationen wie dem Erscheinungsdatum und einem Trailer zum Spiel können wir wohl in der ersten Jahreshälfte von 2020 erwarten. Bislang ist bekannt, dass der Titel weltweit erscheinen soll, allerdings sei zunächst ein Release in China geplant.

via Kotaku, Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix