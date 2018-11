Neue Richtlinien bei Sony: Anti-Ecchi? Von Senran Kagura bis Nekopara Vol. 1 – was ist bekannt?

Vor etwas mehr als zwei Wochen wurde durch eine Verschiebung von Senran Kagura Burst Re:Newal bekannt, dass Sony gegenüber Publishern und Entwicklern neue Richtlinien anwendet, die ganz offenbar sehr speziell auf Ecchi-Inhalte abzielen. Offenbar, weil Sony diese Richtlinien nach wie vor weder veröffentlicht noch kommentiert hat. Letztlich führten neue Richtlinien bei Sony dazu, dass Hersteller ihre Spiele selbst zensieren, damit diese auf Sony-Plattformen erscheinen können.

Der Fall von Senran Kagura Burst Re:Newal ist der wohl bekannteste, weil Publisher XSEED im Vergleich zu anderen Publishern von Ecchi-Spielen oder Spielen mit Ecchi-Inhalten prominenter und breiter aufgestellt ist und obendrein relativ offen mit den Beschneidungen umging, die das Spiel nun aushalten muss. Eigentlich sollte Senran Kagura Burst Re:Newal bereits erhältlich sein, doch die Veröffentlichung wurde verschoben, weil man den sogenannten interaktiven „Intimacy Mode“ aus der PS4-Version des Spiels entfernen muss. Die PC-Steam-Version ist nicht betroffen.

Man respektiere „die Wünsche des Plattformhalters“ – also Sony Interactive Entertainment. „Wenn Inhalte nicht zu unseren Standards passen, müssen Spiele manchmal überarbeitet werden“, wandte der offizielle Twitter-Account Ask PlayStation ein. Der (inzwischen ehemalige) Lokalisierungsproduzent Tom Lipschultz von XSEED sprach von einer „brandneuen Richtlinie“ und vermutet insbesondere die Interaktivität des Modus als Grund für die Entscheidung.

Was ist Ecchi und wann Aufsichtsstellen den Finger heben

Bevor wir tiefer einsteigen, zunächst eine Erklärung dazu, was Ecchi überhaupt ist.

„In Etchis [Anmerkung: auch Ecchis] wird entgegen der Kategorie Hentai eher humorvoll mit dem Thema Sexualität umgegangen. In den Darstellungen finden sich häufig niedliche Figuren wieder, die sich ihrer sexuellen Anziehung nicht bewusst erscheinen, meist fröhlich gelaunt sind und unschuldig (kindlich) wirken. Aber auch das Gegenteil ist möglich. So werden Figuren auch immer wieder als ernsthaft, raffiniert und ihrer sexuellen Reize bewusst dargestellt. Ein ebenfalls häufig anzutreffendes Merkmal ist die verrutschende Kleidung, die entweder unbewusst vom Körper gleitet oder gar „gewaltsam“ entrissen wird. Dies resultiert häufig in einer Darstellung von Unterwäsche bzw. im Fehlen dieser. Innerhalb solcher Bilder werden gelegentlich auch Brüste oder Gesäße offengelegt, jedoch wird niemals das Geschlechtsteil gezeigt. Die Brüste werden wahlweise mit oder ohne Brustwarzen gezeichnet. Die Entscheidung liegt im Ermessen des Künstlers, solange Zensur oder Produktionsrichtlinien dem nicht entgegenstehen.“ (via Wikipedia)

In der Vergangenheit gab es in diesem Zusammenhang bereits eine Kontroverse im Hinblick auf die unschuldige, mitunter kindliche Wirkung von Charakteren. Schlagzeilen machten hierzulande Gal Gun 2 und Omega Labyrinth Z. Ganz ohne Zutun von Sony wurde Gal Gun 2 (PS4, Nintendo Switch) durch Publisher pQube nicht in Deutschland veröffentlicht. Es gab keine USK-Freigabe. Publisher pQube stellte damals mürrisch auf den Geschmack der USK-Tester ab. In anderen europäischen Ländern ist Gal Gun 2 erhältlich.

Senran Kagura Burst Re:Newal ist aber nicht der erste Fall, bei dem die Veröffentlichung eines Videospiels von Sony als Plattformhalter (zunächst) verhindert wird. Schon im Sommer erfuhr Omega Labyrinth Z dieses Schicksal. Zuvor wurde auch diesem Spiel die Altersfreigabe in Deutschland, England, Irland, Australien und Neuseeland verweigert, wenngleich die ESRB (Mature) und die PEGI (18+) den Titel durchgehen ließen.

Posendarstellung

In beiden Spielen gibt es Charaktere, die ganz offensichtlich nicht volljährig sind und in sexuell betonter Haltung gezeigt werden. Eine Posendarstellung nennt das die USK de jure: Die Darstellung in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung. Die BPjM erläutert den Begriff auf der eigenen Website im Detail. Um einmal ganz konkret zu werden: Rechts seht ihr ein Artwork von Urara Rurikawa aus Omega Labyrinth Z. Das Australian Classification Board nennt sie sogar namentlich als Grund für die Nichtfreigabe.

Beide Spiele erfüllten also hierzulande Indizierungskriterien der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und durften deshalb nach Einschätzung der USK auch kein „Ab 18“-Siegel erhalten. Die Veröffentlichung der Spiele im deutschen Handel ist damit keineswegs verboten, die Indizierung durch die BPjM ist aber möglich und das Risiko für Publisher entsprechend zu groß. Eine ausschließlich digitale Veröffentlichung erfordert kein USK-Siegel, doch die Anbieter der meisten Online-Plattformen verlangen dennoch ein solches, wenn auch nur durch das vereinfachte IARC-Verfahren, um einen transparenten Jugendschutz zu gewährleisten. Am IARC-Verfahren nimmt Sony übrigens nicht teil, aber das ist eine andere Geschichte.

Die jetzt betroffenen Spiele sind aber größtenteils freigegeben

Omega Labyrinth Z dürfte eine noch konkrete Einzelfallentscheidung gewesen sein, die neuen Plattform-Richtlinien von Sony hingegen treffen natürlich alle Spiele. Im Gegensatz zu Omega Labyrinth Z ist dabei besonders interessant, dass die Richtlinien sich auch auf Spiele auswirken, die selbst von restriktiveren nationalen Alterseinstufungsstellen bereits freigegeben sind.

Senran Kagura Burst Re:Newal beispielsweise, das unmittelbar vor seiner Veröffentlichung stand, bevor Sony den Riegel vorschob, wurde durch die USK (Prüfdatum: 17.05.2018) und auch durch das Australian Classification Board (Prüfdatum: 11.05.2018) ab 18 Jahren freigegeben. Von der PEGI übrigens schon ab 16. Einer Veröffentlichung seitens der Alterseinstufungsstellen stand also nichts im Wege. Dass den Stellen dabei die bereits geschnittene Version des Spiels vorlag, scheint angesichts des zeitlichen Verlaufs der Ereignisse ausgeschlossen.

Natürlich ist es nicht neu und zudem das gute Recht von Plattformhaltern wie Sony, dass diese selbst entscheiden können, welche Inhalte ihre Plattform schmücken und welche nicht. Auswirkungen hatte dies aber bisher nicht, zumindest keine mit Tragweite. In den letzten Tagen allerdings kommen immer mehr Fälle von Selbstzensur ans Tageslicht, die mutmaßlich oder gesichert auf die neuen Richtlinien zurückzuführen sind.

Auffällige Unterschiede bei Nekopara Vol. 1

Der aktuellste Fall ist Nekopara Vol. 1, das ab sofort in Japan auch für PlayStation 4 erhältlich ist. Der offizielle Twitter-Account zum Spiel versuchte kurz vor der Veröffentlichung zu beruhigen: „Es gibt keine weißen Streifen, die Grafiken überlagern.“ Ganz ohne Beschneidung kommt die PS4-Version im Vergleich zur bereits veröffentlichten Version für Nintendo Switch aber nicht aus. Wie Gematsu berichtet, gibt es zwar wie versprochen keine absurden Strahlen von gleißendem Licht, wohl aber mehr „Dampf“ und auch die Einstellung „Chest Bounciness“ in den Charaktereinstellungen wurde gestrichen.

Dass diese Maßnahmen im direkten Zusammenhang mit Sonys neuen Richtlinien stehen, ist natürlich nicht gesichert, aber uns fällt keine Variante ein, die wahrscheinlicher wäre. Denn ähnlich wie Senran Kagura Burst Re:Newal wurde die Veröffentlichung des Spiels sehr kurzfristig verschoben, betroffen war allerdings nur die PS4-Version, nicht die Switch-Version. Das inzwischen auch im deutschen eShop für Switch erhältliche Nekopara Vol. 1 ziert ein blaues Siegel mit einer USK-Freigabe ab 16 Jahren.

Man muss dazu sagen: Dass Konsolenversionen derartiger Spiele im Vergleich zu Steamversionen oder japanischen Originalen im Westen einige Änderungen durchlaufen, das war auch in der Vergangenheit eher üblich. Dass es anschließend aber auffällig viele Unterschiede zwischen den Plattformen gibt und dass Versionen auf einzelnen Plattformen wegen Änderungen sogar verschoben werden müssen, das ist neu. Und das betrifft nicht nur den Westen, sondern auch Japan. Das verriet nun ein Repräsentant von Entwickler Light, dem Studio hinter Dies irae: Amantes amentes. Die Visual Novel Silverio Trinity wird für Konsolen veröffentlicht. Für welche Plattform genau, das war lange nicht klar. Der Moderator eines Niconico-Livestreams (via Hachima Kikou, übersetzt von Gematsu) fragte deshalb nach.

Silverio Trinity: Mitarbeiter liefert Einblicke in Genehmigungsprozess

Demnach soll die Konsolenversion für PlayStation-Systeme erscheinen. „Wir haben die Entwicklung beendet. Schon vor einer langen Zeit. Ja, wir haben uns bei Sony beworben, aber es wurde noch nicht genehmigt“, so der Mitarbeiter von Light. Im Moment, so der Mitarbeiter zunächst vorsichtig, scheine sich Sony in die Richtung zu bewegen, Spiele ab 18 Jahren nicht mehr zuzulassen. Silverio Trinity sei erst ab 18 Jahren und somit durchlaufe es nun eine sehr strenge Prüfung.

Man erhalte sehr viele Fragen, die man alle in Englisch beantworten müsse. Es sei extra ein neuer Mitarbeiter für die Übersetzung eingestellt worden. Man sei derzeit mit der Beantwortung beschäftigt, aber man sei sich nicht sicher, ob man zugelassen werde oder nicht. Es sei „schrecklich“, jedenfalls sei die Entwicklung abgeschlossen. Anfang nächsten Jahres könnte die Veröffentlichung vielleicht erfolgen – wenn man Sonys Prüfung bestehe. Bei Steam könnte das Spiel nächste Woche erscheinen. Aber man habe eine Vereinbarung mit Sony und sei zunächst an diese Plattform gebunden.

Neue Richtlinien bei Sony: Weitere betroffene Spiele

Welche Spiele darüber hinaus aktuell und in Zukunft noch betroffen sind, bleibt unübersichtlich und vor allem größtenteils von offizieller Seite unbestätigt. Die deutsche Website anime2you berichtet von gravierenden Unterschieden bei der Visual Novel Nora to Ōjo to Noraneko Heart (Nora, Princess and Stray Cat) zwischen PS4- und Switch-Veröffentlichung. Außerdem dokumentierte man Änderungen am noch nicht veröffentlichten Yuuna and the Haunted Hot Springs (die Adaption vom Anime Yunas Geisterhaus). Auf der offiziellen Website zum Spiel verwehren dicke Dampfwolken den Blick auf Hauptcharakter Yuna. Diese waren vor einigen Wochen auf älteren Screenshots nicht zu sehen, wie Archiv-Versionen der Website belegen.

Die Website Gematsu berichtet, der Entwickler von Daitoshokan no Hitsujikai: Library Party habe sich gegen eine PS4-Version entschieden, weil „die Richtlinien von Sony streng geworden sind“. Auf der anderen Seite herrscht unter Fans auch viel unbegründete Aufregung. Die führte zum Beispiel zu Irritationen rund um Warriors Orochi 4. Hier ist wohl einfach ein Bug daran Schuld, dass die Physik auf einer Plattform schlechter funktioniert als auf der anderen. Zunächst bleibt im Sinne der Kunden zu hoffen, dass irgendwann mehr Transparenz in alle Vorgänge kommt.