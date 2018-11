Pokémon Let’s Go legt einen sauberen Start in UK hin

Bildmaterial: Pokémon Let’s Go, The Pokémon Company / Nintendo

Pokémon Let’s Go hat in dem nicht unwichtigen UK-Markt einen gelungenen Start hingelegt. Zunächst: Trotz aller Liebesbekundungen der Evoli-Fans hat Pikachu weiter die Nase vorn. Die Pikachu-Edition des Spiels stieg auf Rang 4 der Multiplatform-UK-Charts ein, die Evoli-Edition nur auf Rang 6. Kombiniert man beide, dann startet Pokémon Let’s Go auf Rang 1 der UK-Charts durch. Angesichts der Konkurrenz mit Fallout 76, Hitman 2 und Spyro: Reignited Trilogy durchaus beachtenswert. Erfasst wurden die Spiele dabei nur mit einem Verkaufstag. Zudem werden nur physische Verkäufe gezählt.

Der Vergleich mit den Serienvorgängern ist schwierig, auch weil Pokémon Let’s Go kein Hauptspiel der Reihe ist. Und weil die Hardwarebasis der Switch noch überschaubar ist. Trotzdem: Im Vergleich zu Sonne und Mond (2016) ist der Launch um 60% schwächer, wie GamesIndustry vorrechnet. Gegenüber dem Launch von Pokémon X & Y (2013) büßt Pokémon Let’s Go aber nur 5% ein.

GamesIndustry berichtet aber auch, dass Nintendo of Europe nicht so viele Einheiten ausliefern konnte, wie der Handel erwartet hatte. Viele Vorbestellungen seien unerfüllt geblieben und auch viele Geschäfte waren ausverkauft. Und das, obwohl sich Pokémon Let’s Go nicht an den typischen „Week-One-Käufer“ richte. GamesIndustry erwartet, dass die Spiele noch eine Weile gut in den Charts vertreten sein werden.