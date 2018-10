The Missing von Hidetaka „Swery“ Suehiro erscheint nicht in Deutschland – aber das weiß niemand.

Seit dem 11. Oktober ist The Missing von Hidetaka „Swery“ Suehiro und seinem neuen Studio White Owls Inc. weltweit für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Auch wir haben darüber und über den Launchtrailer berichtet, denn die PR dazu ist sehr eindeutig. Wer den Titel hierzulande in den digitalen Stores sucht und bei Xbox und Steam anfängt, der wird gar nicht merken, dass Nutzer im eShop und PlayStation Store leer ausgehen. Bei Xbox Live und bei Steam ist The Missing nämlich zugänglich.

Im eShop und im PlayStation Store hingegen ist The Missing nach wie vor nicht zu finden. Wer sich bei Twitter bei Arc System Works Inc. erkundigt, bekommt die Info, dass Regionen außerhalb Amerikas nicht im Zuständigkeitsbereich von Arc System Works Inc. liegen. Aber man arbeite mit dem HQ daran – immerhin. Also doch nur ein Fehler. Ein paar Tage warten, dann wird das Spiel schon auftauchen.

Ein Fehler? Zumindest bei Sony weiß man ganz konkret Bescheid.

Mitnichten. Dass The Missing in einigen Regionen und Ländern der Welt nach wie vor nicht erhältlich ist, dazu gibt es von Publisher Arc System Works kein Statement. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass aus dem Store-Update im europäischen PlayStation Blog hervorgeht, dass The Missing ganz konkret nicht in Deutschland, Neuseeland, Australien und Russland erhältlich ist. Bei Sony scheint man also offenbar nicht überrascht – man weiß davon.

Vor allem aber gibt es keine USK-Freigabe zu The Missing. Die wiederum ist bei ausschließlich digitalen Veröffentlichungen auch nicht vorgeschrieben, aber Nintendo und Sony verlangen sie trotzdem. Für einen einheitlichen Jugendschutz, auch digital. Ob Arc System Works das Spiel überhaupt bei der USK eingereicht hat? Bei der PEGI jedenfalls hat man sich die Mühe gemacht. Derzeit spricht wohl vieles dafür, dass es keine USK-Freigabe gibt, weil der USK kein Muster für eine Freigabe vorlag.

Die ganze Sache erweckt immer weniger den Anschein eines Fehlers. Heute haben wir noch einmal alle sozialen Kanäle und alle Kontaktformulare rund um die amerikanische PR zum Spiel und Arc System Works America und Japan bemüht. Eine Antwort haben wir schon erhalten, von Hidetaka Suehiro selbst nämlich.

Der zitiert unsere Anfrage, macht sie so seinen 67.000 Followern sichtbar und macht sich sogar die Mühe, die Links zu den Kontaktformularen rauszusuchen. Das lässt Interpretationsraum, aber vielleicht ist das ein gar nicht so subtiler Hinweis, wo der Hund begraben liegt. Und überhaupt scheint Suehiro mit der Arbeit seines Publishers nicht sonderlich zufrieden. Nur wenige Minuten nach unserem Tweet teilt er weitere Tweets. Anscheinend hat man „The Missing“ für die meisten Länder Europas wortwörtlich übersetzt. Nach „La Falta“, „O desaparecimento“ und „Le manquant“ dürften wohl die wenigsten Fans suchen.