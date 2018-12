Kenichiro Takaki äußert sich wegen Senran Kagura 7EVEN zu Sonys „Anti-Ecchi“-Richtlinien

Bildmaterial: Senran Kagura Burst Re: Newal, Marvelous / XSEED

Man hörte bislang selten, dass sich Entwickler oder Publisher konkret zu Sonys neuen „Anti-Ecchi“-Richtlinien äußerten. Meistens machte man einen Bogen drumherum oder war möglichst unkonkret. So konkret wie jetzt Senran-Kagura-Producer Kenichiro Takaki äußerte sich bislang kaum jemand. Im Interview mit Akiba Souken sagte er bezüglich dem kommenden Senran Kagura 7EVEN:

„In letzter Zeit sind die weltweiten Bestimmungen rund um die sexuellen Darstellungen härter geworden und um [diesen Bestimmungen den nötigen] Respekt zu erweisen, müssen wir Spiele so gestalten, dass sie nicht missverstanden werden können. Bestimmte Dinge sind schwieriger als zuvor. In Anbetracht dessen denke ich, dass [das Spiel] einige Zeit in Anspruch nehmen wird… Wir wollen, dass es möglich wird, wir sind derzeit dabei darüber nachzudenken, wie wir die Dinge regeln, aber auch viele andere Dinge insgesamt.“