Bestätigt: The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert kommt auch nach Deutschland

Schon die ersten Töne zu Beginn der speziellen Zelda-Direct im September dürften bei so manchem Fan für Gänsehaut gesorgt haben. Wer die Musik aus The Legend of Zelda einmal mit einem großen Orchester live erleben möchte, bekommt 2027 die passende Gelegenheit.

Nintendo kündigte nämlich eine Welttournee des The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert an. Mit den Tourdaten hielt man sich im September noch bedeckt, doch jetzt gibt es weitere Details, die endlich auch einen Auftritt in Deutschland bestätigen.

Der Tourstart erfolgt am 23. Januar 2027 in Tokio, bevor die Tour anschließend durch Nordamerika, Europa und Australien zieht. Für den Auftakt zur Europatour gab es mit dem 3. April (London) auch schon ein Datum. Stockholm, Edinburgh und Glasgow standen als weitere europäische Standorte fest.

Heute hat Nintendo in den sozialen Medien daran erinnert, dass für diese Konzerte der Kartenvorverkauf am 30. September um 13 Uhr beginnt. Und hier versteckt sich die gute Nachricht für deutsche Fans: Nintendo erwähnt auch, dass weitere Termine in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien noch angekündigt werden.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time werdet ihr bis zum Auftritt der Konzertreihe in Deutschland wahrscheinlich schon durchgespielt haben. Das Remake erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Bei Amazon* könnt ihr das Spiel vorbestellen. Die Erstauslieferung bietet ein spezielles, foliengeprägtes Cover.

Bildmaterial: Nintendo