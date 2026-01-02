Spannende Gerüchte um „dimensionale Rätsel“ im neuen Zelda-Spiel beschäftigen Fans

Die Gerüchteküche rund um The Legend of Zelda kommt mal wieder ordentlich ins Brodeln. Diesmal geht es um nichts Geringeres als das nächste große Abenteuer der Reihe. Laut aktuellen Leaks soll das Springen zwischen verschiedenen Dimensionen eine zentrale Gameplay-Rolle spielen. Wichtig wie immer: Das Ganze ist nicht offiziell bestätigt – also bitte mit einer ordentlichen Portion Skepsis betrachten.

In einer Folge des XboxEra-Podcasts vom 27. Dezember ging Co-Moderator Shpeshal Nick auf einige besagte Gameplay-Features ein, die laut einer angeblichen Insiderquelle im nächsten großen Zelda enthalten sein sollen.

Dimensionen, Rätsel und viel Freiheit

Der Leak, spricht davon, dass das nächste The Legend of Zelda erneut auf dem technischen Fundament von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom aufbauen soll – mit technischen Verbesserungen durch die neue Hardware.

Der spannende Teil: Rätsel sollen sich darum drehen, Objekte oder Effekte durch Risse zwischen Dimensionen zu bewegen. Das erinnert ein wenig an Echoes of Wisdom, vielleicht sogar an Ideen aus Ratchet & Clank: Rift Apart. Denkbar wären Situationen, in denen Aktionen in einer Dimension direkte Auswirkungen auf eine andere haben – etwa physikalische Rätsel oder alternative Raumzustände.

Ganz neu wäre das Thema für Zelda natürlich nicht, aber in dieser Konsequenz könnte es der nächste große Schritt sein. Nach fast einem Jahrzehnt im „BOTW-Stil“ wäre ein frischer Ansatz jedenfalls logisch. Klar ist auch: Nintendo wird sich kaum mit kleinen Ideen zufriedengeben – der Erwartungsdruck ist enorm.

Ob und wann wir davon tatsächlich etwas zu sehen bekommen, bleibt offen. Eine Veröffentlichung soll laut Gerücht noch Jahre entfernt sein. Was ist eure Meinung zu dem Ganzen?

via GameRant, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo