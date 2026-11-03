Der Name überrascht: Nintendo enthüllt Director des Remakes zu Zelda: Ocarina of Time

Nur noch wenige Tage, dann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 5. November exklusiv für Nintendo Switch 2. Passend dazu hat Nintendo jetzt die ersten beiden Teile seiner Interviewreihe „Frag die Entwickler“ veröffentlicht.

Nachdem wir uns bereits die Gründe für die Neuauflage angeschaut haben, geht es diesmal um eine andere interessante Enthüllung. Denn in der mittlerweile 24. Ausgabe der Interviewreihe erfahren wir auch, wer eigentlich die Entwicklung des Remakes leitet.

Eine Information, die Nintendo bei seinen Spielen nicht selten bis zur Veröffentlichung zurückhält. Und der Name dürfte selbst eingefleischten Nintendo-Fans zunächst wenig sagen: HokWai Ng.

Wer ist HokWai Ng?

Im Interview stellt sich Ng als Director des Remakes vor. Seine Aufgabe bestand darin, die grundlegende Entwicklungsrichtung der Neuauflage festzulegen und das gesamte Projekt zu beaufsichtigen.

„Meine Aufgabe bestand darin, den grundlegenden Entwicklungsansatz für dieses vollständige Remake von ‚The Legend of Zelda: Ocarina of Time‘ vorzuschlagen und das Projekt in seiner Gesamtheit zu leiten“, erklärt Ng.

Tatsächlich ist Ocarina of Time erst sein zweites Zelda-Projekt. Wie er selbst verrät, begann seine Arbeit an der Reihe nämlich erst mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ganz neu bei Nintendo ist Ng allerdings nicht. Ein Blick auf seine bisherigen Projekte zeigt, dass er bereits an mehreren bekannten Spielen des Unternehmens mitgewirkt hat.

So war er bei New Super Mario Bros. 2 aus dem Jahr 2012 im Game Design tätig, während er bei ARMS 2017 im Bereich Production Management arbeitete. Bei Tears of the Kingdom war er wiederum am Game Design beteiligt.

Darüber hinaus finden sich auch New Super Mario Bros. U Deluxe und das deutlich jüngere Mario Kart World in seiner bisherigen Laufbahn. Sein erster Eintrag bei Nintendo stammt aus dem Jahr 2009. Er war damals für das Programmieren von Wii Fit Plus verantwortlich. Diese Angaben stammen von MobyGames.

Ein neuer Director für einen echten Zelda-Klassiker

Interessant ist vor allem, dass Nintendo die Leitung des Remakes jemandem anvertraut hat, dessen bisherige Erfahrung mit der Zelda-Reihe hauptsächlich auf Tears of the Kingdom beruht.

Damit passt die Personalentscheidung durchaus zu den Aussagen von Serien-Producer Eiji Aonuma. Dieser hatte im selben Interview erklärt, dass das Remake auch dazu dienen soll, jüngeren EntwicklerInnen die Bedeutung und die ursprüngliche Spielstruktur von Ocarina of Time näherzubringen.

Ob Ng künftig noch weitere Zelda-Projekte leiten wird, bleibt natürlich abzuwarten. Zunächst steht mit der Neuauflage eines der bekanntesten Nintendo-Spiele überhaupt auf dem Programm.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo