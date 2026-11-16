Spielzeit, Items und Todesursachen: Nintendo liefert Statistiken zu Zelda: Ocarina of Time

Seit dem 5. November dürfen sich Zelda-Fans erneut durch Hyrule kämpfen. Das Remake von Zelda: Ocarina of Time* für Nintendo Switch 2 ist mit über 5,2 Millionen verkauften Exemplaren innerhalb von nur vier Tagen bereits ein riesiger Erfolg.

Doch wie schlagen sich die SpielerInnen eigentlich im modernisierten Abenteuer? Die offizielle „Zelda Notes“-App liefert jetzt einige interessante Statistiken aus der ersten Woche nach der Veröffentlichung. Und die deuten darauf hin, dass das Remake etwas zugänglicher geworden ist.

Game Over und Spielzeit

Laut den veröffentlichten Daten erleben die meisten SpielerInnen während eines Durchgangs lediglich ein bis zehn Game-Over. Auch die durchschnittliche Spielzeit fällt mit etwa 20 bis 30 Stunden vergleichsweise überschaubar aus.

Zum Vergleich: Beim Nintendo-64-Original lag die Spielzeit häufig bei rund 30 Stunden, teilweise sogar etwas länger. Wobei das natürlich von Spieler zu Spieler sehr unterschiedlich sein kann. Auch die Anzahl der „Game-Over“ kann nicht wirklich verglichen werden, weil schlicht Daten dazu fehlen.

Interessant ist außerdem, welche Gegner Link besonders zu schaffen machen. Am häufigsten besiegt werden die bekannten Skulltulas. Für die meisten Game-Over sind dagegen ReDeads und Gibdos verantwortlich. Ausgerechnet jene unheimlichen Kreaturen also, die Nintendo während der Entwicklung des Remakes sogar etwas weniger gruselig gestalten musste.

Die häufigste Ursache für verlorene Herzen sind übrigens Fallen. Bei den Gegenständen greifen SpielerInnen besonders oft zu Deku-Kernen, während der Fanghaken das meistgenutzte Spezialwerkzeug ist. Unter den magischen Gegenständen liegt das Auge der Wahrheit vorn.

Und natürlich wird auch im neuen Hyrule fleißig Gras gemäht: Die meisten SpielerInnen haben bereits über 1.000 Grasbüschel zerschnitten. Bei den zerstörten Krügen liegt der typische Wert dagegen lediglich zwischen einem und 100.

Ist das Remake zu einfach geworden?

Die Zahlen dürften eine Diskussion weiter anheizen, die seit der Veröffentlichung geführt wird. Einige Fans kritisieren nämlich, dass Nintendo den Schwierigkeitsgrad des Klassikers zu stark reduziert habe.

Dafür sorgen unter anderem die modernisierte Steuerung und verschiedene Komfortverbesserungen. So lassen sich die Eisenstiefel inzwischen direkt per Tastendruck ausrüsten, was besonders den berüchtigten Wassertempel angenehmer macht. Auch manche zeitkritischen Rätsel wurden entschärft.

Eine weitere interessante Statistik betrifft den neuen Monstersaal, in dem ihr erneut gegen verschiedene Bosse antreten könnt. Die meisten SpielerInnen absolvieren dort lediglich ein bis zehn Kämpfe. Größere Belohnungen für das Hauptspiel gibt es allerdings nicht, stattdessen lassen sich Dekorationen für die Halle freischalten.

Ob das Remake damit tatsächlich zu einfach geworden ist, bleibt Geschmackssache. Die Zahlen zeigen zumindest, dass viele SpielerInnen vergleichsweise problemlos durch das Abenteuer kommen. Ein direkter statistischer Vergleich mit dem Original fehlt allerdings.

Vielleicht könnte ein möglicher Master-Quest-DLC künftig für zusätzliche Herausforderungen sorgen. Hinweise darauf wurden bereits in den Spieldaten entdeckt, offiziell angekündigt ist eine solche Erweiterung aber noch nicht.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo