Wie euer Smartphone das Spielerlebnis mit Zelda: Ocarina of Time vertiefen kann

Der offizielle japanische Zelda-Account auf Twitter ist derzeit ziemlich aktiv. Fast täglich veröffentlicht Nintendo kleinere Informationen und Clips zum kommenden Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Diesmal geht es um eine Funktion, die wir grundsätzlich bereits seit der großen Zelda Direct kennen: ZELDA NOTES. Der Smartphone-Dienst ist bereits von den Nintendo Switch 2 Editions von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bekannt.

Für Ocarina of Time kommen allerdings einige speziell auf das Remake zugeschnittene Funktionen hinzu. Über mehrere Beiträge hinweg hat Nintendo einige davon noch einmal genauer vorgestellt.

So begleitet euch das Smartphone durch Hyrule

Eine davon nennt sich maschinell übersetzt etwa „Heutige Aufzeichnung“. Darüber könnt ihr nachvollziehen, was ihr an einem bestimmten Tag im Spiel erlebt habt. Die Ereignisse werden in zeitlicher Reihenfolge aufgeführt, zusätzlich lassen sich verschiedene Statistiken überprüfen – darunter etwa die Zahl der an diesem Tag besiegten Gegner.

Interessanter dürfte die sogenannte „Gerüchte-Quest“ sein. Auf dem Smartphone werden euch dabei Fotos angezeigt, anhand derer ihr bestimmte Orte in Hyrule aufspüren müsst. Findet ihr die gesuchten Stellen im Spiel, erhaltet ihr Punkte. Diese wiederum können gegen Notenblätter für die Okarina eingetauscht werden.

Schon seit der Direct wissen wir, dass ZELDA NOTES noch einiges mehr bieten wird. So könnt ihr euren Abenteuerfortschritt verfolgen, eine virtuelle Okarina auf dem Smartphone spielen und euch an einem täglichen Quiz versuchen. Nintendo spricht hierbei von insgesamt mehr als 2.000 Fragen.

Damit wird das Smartphone zwar nicht zwingend notwendig für Links Abenteuer, soll das Remake aber um zusätzliche Beschäftigungen und Informationen ergänzen. Habt ihr ZELDA NOTES bereits bei Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom genutzt – oder bleibt das Smartphone beim Spielen bei euch lieber liegen?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 – hier bei Amazon* oder Media Markt* vorbestellbar – exklusiv für Nintendo Switch 2. Tolle Vorbestellerboni gibt’s übrigens auch, dazu haben wir hier alles für euch gesammelt.

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo