Nintendo auf Weihnachtstour: Fünf deutsche Städte dürfen „Switch 2“-Spiele ausprobieren

Weihnachten rückt immer näher und Nintendo möchte die Vorfreude offenbar noch ein wenig steigern. Auch in diesem Jahr geht die Nintendo Weihnachtstour wieder auf Reisen und macht in fünf deutschen Städten Halt.

Vom 20. November bis zum 19. Dezember 2026 können BesucherInnen in ausgewählten Einkaufszentren verschiedene Spiele für Nintendo Switch 2 ausprobieren.

Von Mario Kart bis Pokémon Pokopia

Das diesjährige Angebot deckt sich auch teilweise mit dem von letztem Jahr. Mit Mario Kart World geht es auf die Rennstrecke, während ihr euch in Nintendo Switch Sports Resort auf Wuhu Island in zwölf verschiedenen Sportarten versuchen könnt.

Wer es lieber gemütlich mag, darf in Pokémon Pokopia gemeinsam mit den Pokémon bauen und sein eigenes kleines Paradies erschaffen. Auch Yoshi and the Mysterious Book ist mit dabei.

Etwas actionreicher wird es in Donkey Kong Bananza. Außerdem könnt ihr Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park ausprobieren und euch unter anderem an neuen Mehrspieler-Herausforderungen versuchen.

Schließlich steht noch Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV bereit. Es sind also größtenteils etwas ältere Spiele, die auch schon veröffentlicht wurden. Das kürzlich veröffentlichte Remake von Ocarina of Time sucht man hier vergeblich, auch schon angekündigte Titel für 2027 gibt es dort nicht.

Ein kleines Extra gibt es aber: Wer am Nintendo-Stand mit seinem Nintendo-Account eincheckt, erhält ein „kleines Geschenk“ sowie 100 Platin-Punkte für das My-Nintendo-Belohnungsprogramm.

Hier macht die Nintendo Weihnachtstour Halt

Den Auftakt macht die Tour am 20. und 21. November in der Europa Passage in Hamburg, jeweils von 10 bis 20 Uhr. Eine Woche später, am 27. und 28. November, geht es ins Berliner ALEXA, ebenfalls von 10 bis 20 Uhr.

Anschließend besucht Nintendo am 4. und 5. Dezember das PEP in München. Dort könnt ihr die Spiele jeweils zwischen 9:30 und 20 Uhr ausprobieren. Die vorletzte Station ist das Paunsdorf Center in Leipzig am 11. und 12. Dezember, jeweils von 10 bis 20 Uhr.

Den Abschluss bildet schließlich das Westfield Centro in Oberhausen am 18. und 19. Dezember. Hier ist Nintendo sogar jeweils von 10 bis 22 Uhr vor Ort. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website.

Wer also ohnehin einen Einkaufsbummel in der Vorweihnachtszeit plant, kann bei der Gelegenheit gleich einen Abstecher zu Nintendo machen.

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo