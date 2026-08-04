Square Enix feiert Final Fantasy X mit einer Special Collection von Sammelkarten

Final Fantasy X feierte kürzlich seinen 25. Geburtstag. Square Enix feierte das unter anderem mit einer Neuauflage von Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für Nintendo Switch 2 und neuem Merchandise. Jetzt legt man nochmal nach.

Anlässlich des Jubiläums veröffentlicht man eine Spezialkollektion an Karten zum offiziellen Sammelkartenspiel zu Final Fantasy. Das Set, das die einzelnen Karten aus dem Sammelkartenspiel in einem schönen Pappschuber ausstellt, erscheint in Japan am 17. Dezember und wird 11.0000 Yen, also umgerechnet ca. 60 Euro kosten.

Wir entdecken in dem schicken Set ältere Karten aus der Erweiterung Blissful Eternity, die viele Karten mit Motiven aus Final Fantasy X bot. Die Karten werden übrigens von Al-Bhed-Sprache geziert. Für Kenner des Trading Card Games: Der japanische Square Enix e-Store benennt die konkreten Karten mit Nummern.

Mit der neuen Sammlung habt ihr die Möglichkeit, die Karten gebündelt und schön angerichtet zu kaufen. Bisher erscheint das Jubiläums-Paket aber nicht im deutschen Square Enix Store und es wurde auch noch nicht im amerikanischen Blog zum Final Fantasy Trading Card Game vorgestellt.

Die neue Sammlung:

Bildmaterial: Square Enix