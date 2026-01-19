Square Enix kündigt Final Fantasy: Blissful Eternity an, das Tidus hochleben lässt

Die Geschichte um Yuna und Tidus ist noch bis heute unter „Final Fantasy“-Fans beliebt und Square Enix hat das natürlich nicht vergessen. Final Fantasy X erschien im Juli 2001 in Japan und feiert in den nächsten Wochen und Monaten seinen 25. Geburtstag.

Mit „Dreamlike Oceans“ wird erst im März ein neues Booster Pack zum Final Fantasy Trading Card Game erscheinen, das 124 normale neue Karten und 164 Premium-Cards bringt und von Yuna aus Final Fantasy X geschmückt wird. In einem aktuellen Blogbeitrag geht der Blick aber schon nach vorn.

Square Enix hat „Blissful Eternity“ angekündigt, das nächste Booster Pack zum Final Fantasy Trading Card Game, das aktuell für August 2026 geplant ist. Die 124 normalen und 165 Premium-Cards sind in Booster Packs versteckt, deren Äußeres passenderweise Tidus aus Final Fantasy X schmückt.

Auch diesmal gibt es Neuerungen: Mit dem neuen Booster Pack führt man die „Noir“-Karten ein, die ausgewählte Akzentfarben auf einem einfarbigen Hintergrund zeigen. Es sind Full-Art-Cards, die zwar nicht foliengeprägt sind, aber aufgedruckte Signaturen bieten. Hier stellt man „Noir“-Cloud [11-127L] vor.

Karten des neuen Booster Pack zeigen neue Artworks aus Final Fantasy X, Final Fantasy V, Final Fantasy XI und Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Auch Final Fantasy VII Rebirth ist wieder mit dabei, diesmal unter anderem mit der Special-Card [29-087L] zu Sephiroth.

Den neuen „Noir“-Karten fallen die Crystal-Cards zum Opfer, die mit diesem Set nicht mehr enthalten sein werden. Legacy-Cards führt „Blissful Eternity“ aber weiter. Hier warten Gilgamesh (FFBE) [14-023L], Warrior of Light [21-121L] und Mont Leonis [22-113L] auf euch.

Einmal mehr sind viele namhafte Künstler an dem Booster Pack beteiligt. Rubi Asami steuert Artworks zu Final Fantasy IX, Final Fantasy X und Stranger of Paradise bei. Für Final Fantasy VII Rebirth ist Mihoko Ishii zuständig. Ryoma Ito wird als Künstler für Final Fantasy Tactics A2 und Final Fantasy XII Revenant Wings geführt. Weitere Künstler und Details zum Set findet ihr im neuen Blogbeitrag.

Die ersten Karten:

Bildmaterial: Square Enix, Final Fantasy Trading Card Game