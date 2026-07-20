Square Enix spendiert Final Fantasy X-2.5 ein Revival, das viele Fans gar nicht wollen

Am Wochenende feierte Final Fantasy X seinen 25. Geburtstag. Wie wir alle wissen, erhielt das Spiel mit Final Fantasy X-2 ein direktes Sequel. Seinerzeit war das ein Novum und sorgte für viel Diskussion in der Final-Fantasy-Community. Heute gibt es nicht wenige, die würden sich gar Final Fantasy X-3 wünschen.

Zur Wahrheit gehört, dass es schon eine Art Fortsetzung zu Final Fantasy X-2 gibt. Final Fantasy X-2.5 ~Eien no Daishō~ (engl. etwa: ~Eternal Price~) ist ein Roman, der direkt an das Ende von Final Fantasy X-2 anknüpft. Das Buch wurde 2013 veröffentlicht, um den Start von Final Fantasy X / X-2 HD Remaster zu feiern.

Die Light-Novel schließt dabei eine inhaltliche Lücke zum Audio-Drama -Will-, welches man zu den Credits von Final Fantasy X / X-2 HD Remaster hören kann. Etwa 13 Jahre nach der ersten Veröffentlichung in Buchform hat Square Enix jetzt eine Kindle-Version veröffentlicht. Diese ist leider nach wie vor nur auf Japanisch, eine englische oder deutsche offizielle Übersetzung gibt es auch weiterhin nicht.

Übrigens: Der Roman endet mit den Worten, „to be continued“ – wir brauchen euch nicht sagen, was das damals auslöste. Da auch -Will- ein ziemlich offenes Ende bietet, wollen die Rufe nach einem Final Fantasy X-3 bis heute nicht verstummen. Es gibt allerdings auch Fans, die hoffen, dass Square Enix nicht so weit geht. Denn mit der Story von X-2.5 und -Will- sind nicht alle einverstanden.

Unter einer Nachricht der japanischen Famitsu bei Twitter zur neuen Kindle-Version von „2.5“ reagieren sogar die sonst so geziemten japanischen Fans allergisch. Wer „10“ mag, solle diesen „Abfall“ meiden – nur eine der Meinungen. Unter der Ankündigung von Square Enix bei Twitter schaut es nicht besser aus: Das Buch solle verboten werden, meint einer. Es habe X-2 ruiniert.

Und doch ließ sich Square Enix dieses Hintertürchen immer offen. Die Chancen dazu stünden tatsächlich „nicht bei null“, wie Motomu Toriyama schon vor Jahren verriet. Tetsuya Nomura sagte damals, es würde sogar schon eine Grundskizze der Story von Kazushige Nojima zu einem möglichen X-3 geben.

Bildmaterial: Square Enix