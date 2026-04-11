Mobile-Spin-off „Ever Crisis“ impliziert offenbar das Remake-Finale zu Final Fantasy VII

Square Enix schrieb bereits in der Vergangenheit in ihren Mobile-Games bestehende Geschichten um oder fügte ihnen weitere Elemente hinzu – der ein oder andere „Kingdom Hearts“-Fan erinnert sich.
Aktuell läuft ein Event in Final Fantasy VII: Ever Crisis, dessen Story-Teile Implikationen für das kommende dritte und letzte Kapitel der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII haben könnten. Sephiroth spricht dabei wiederholt von „Vibrationen“, „Wellen“, „Resonanzen“, „Frequenzen“ und ähnlichem.
Diese Andeutungen verstehen Fans als Anspielung auf die Multiversen, die in den Remake-Spielen und offenbar auch in Ever Crisis eine zentrale Rolle spielen. Während andere Charaktere wenig Ahnung von diesen Multiversen haben, sind sie für Sephiroth offenbar ein Teil des Plans. Es geht ihm nicht mehr nur um die Kontrolle über den Planeten, sondern um multidimensionale und zeitverzerrte Machtspiele.
Diese „Vibrationen“ und „Frequenzen“ könnten letztlich der Schlüssel zum Sieg über Sephiroth in der finalen Erzählung sein. Da Ever Crisis bereits jetzt tiefer in diese Themen eintaucht als zuletzt Rebirth, könnte es wichtige Grundsteine für das große Finale legen.
Dirge of Cerberus jetzt mit dabei
Seit einigen Tagen gibt es zu Ever Crisis das zweite Kapitel der „Dirge of Cerberus“-Linie. Mit dem Update werden weitere Inhalte aus dem 20 Jahre alten Spin-off für Fans spielbar. Dazu gibt es mehrere neue Waffen und Kostüme für Young Sephiroth und Cloud Strife, die sich an Weiss the Immaculate und Nero the Sable aus Dirge of Cerberus anlehnen.
via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
5 Kommentare
Yeah, die einzigen Vibes bei sowas sind eine leichte Übelkeit die im Brechreiz endet, wenn ich an diese mobilgrütze denke und an SE, die es nicht gesch… bekommen einfach klassische hochwertige Final Fantasy games zu entwickeln. Sondern lieber jeden hypetrain mist versuchen und „final fantasy“ da drüber zu stülpen.
ich spüre nur ein vib den hass vib der wieder hoch kommt für mich nach wie vor kein FF remake alein wegen der story fälschung die geile story vom orginal klar ich werde den letzen teil zocken einfach nur um es abzuschliesten aber mögen werde ich den mist nicht das 1997 original ist und bleibt für mich das beste und ware FF7 ever
Puh... Es wird auch hier wieder mal schwerer einen Final Fantasy Thread/News zu betreten, ohne mal wieder nur Hatekommentare zu lesen. Die einfach nichts bringen. Wenn man etwas nicht mag, einfach erwachsen genug sein. Und lieber nichts zu den Thema schreiben. Es gibt da draußen genug Alternativen, die man spielen kann.
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Aber zurück zum Thema.
Keine Ahnung ob von Sephiroths was zum letzten Teil der Trilogie Beiträgt, könnte man aber schon davon ausgehen.
Jedenfalls bin ich sehr gespannt, auf Part 3. Ich freue mich schon sehr darauf.
@DarkJokerRulez
Wieso hass? Ist es nicht so das wir seit jahren keine geilen aaa Final fanzasy zeile bekommen und man die vii weiter melkt? Ist doch ok wenn man damit spass hat. Mochte rebirth und das remake auch sehr, aber kann es so schwer sein mal von der Angst und der Gewinnmaximierung auf Teufel komm raus weg zu kommen und mal endlich ein neuen ableger der einem jrpg gleicht ab zu liefern? Einfach traurig als Fan, wenn man es seit nicht mehr hinbekommt eine Identität von Final fantasy ( wie es sie zwischen ffvi- ffx ja gab) aufrecht zu erhalten. Und mal was zu bringen statt wieder irgendwelche mobil ableger, battle royal multiplayer whatever games.
Nun Wieso Hass? Na ja vielleicht hätte ich eher Negativ schreiben sollen. Das keine Geilen Final Fantasy's in den letzten Jahren liegt wohl eher an was man mag und was nicht. Inwiefern JRPG? Meinst du damit Rundenbasiert? Denn Actionbasiert, wie auch Rundenbasiert können beide zu JRPGs gehören. Final Fantasy hatte nie eine feste Identität, es war immer eine Reihe die sich weiterentwickelt und mit dem Zeitgeist mitgeht, und mit jedem Teil eine andere Story erzählte, neue Charaktere beinhaltet und sich das Kampfsystem weiterentwickelt. . Es ist ja nicht so das es nach FFX überwiegend viele Mobileableger oder nur schlechte FFs gab, obwohl das eher als eigenen Geschmack durchgeht. Battle Royal, Multiplayer und whatever games wie du sie nennst sind nur ein kleiner Teil, wenn man sich anschaut was nach Final Fantasy X so alles rauskam.
- Final Fantasy XI Online
- Final Fantasy: Crystal Chronicles
- Final Fantasy XII
- Dirge of Cerberus Final Fantasy VII
- Final Fantasy XIII Trilogie
- Final Fantasy XIV
- World of Final Fantasy(war ein Old school FF, ist aber gefloppt)
- Final Fantasy XV
- Stranger of Paradise Final Fantasy Origins
- Final Fantasy VII Remake
- Final Fantasy XVI
- Final Fantasy VII Rebirth.
Ich habe bewusst manche Titeln ausgelassen, aber wenn man all das zusammen rechnet gab es genug AAA/AA Titeln(mal davon abgesehen ob man sie mag oder nicht). Die Mobile sparte ist glaube ich kleiner, in Sachen Final Fantasy Games. Manche Final Fantasy Fans tun so, als würde es nur noch Mobile oder schlechte Games zu FF geben, was bei weitem nicht stimmt. Wenn man sich manche Kommentare durchliest.