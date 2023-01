Final Fantasy VII: The First Soldier ist Geschichte und so verabschieden sich die Entwickler

Mitte Oktober gab Square Enix bekannt, dass Final Fantasy VII: The First Soldier eingestellt wird. Trotz der wohl maximal bekannten und beliebten Marke brachte man das Mobile-Spiel nicht zum Abheben. Heute ist nun der 11. Januar gekommen und damit das Ende des Dienstes.

Nun haben sich die Entwickler ein letztes Mal bei Twitter gemeldet und sich bei den Fans bedankt. „Der Service wurde am 11. Januar 2023 eingestellt. Danke an alle SOLDIER-Anwärter für das Spielen von Final Fantasy VII: The First Soldier,“ heißt es da nüchtern. Das dazu veröffentlichte Bild seht ihr als Artikelbild. Darauf salutieren die Charaktere in unterschiedlichen Kostümen.

In den Kommentaren unter dem Tweet ist viel Enttäuschung von Fans zu lesen. Immer wieder kommt dabei der Vorwurf auf, das Spiel nicht auch für Konsolen und PCs veröffentlicht zu haben.

The First Soldier spielte 30 Jahre vor der Hauptgeschichte. Shinra hat gerade das SOLDIER-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren jetzt in Schlachten, mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Das Spielprinzip war ein Battle Royale.

An den Start ging Final Fantasy VII: The First Soldier am 17. November 2021, also vor etwas mehr als einem Jahr, für iOS und Android.

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam