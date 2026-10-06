Die Modernisierungen von Zelda: Ocarina of Time machen diese neue Baustelle auf

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time* modernisiert nicht nur Grafik und Präsentation. Auch Link selbst spielt sich deutlich zeitgemäßer: Er scheint beweglicher zu sein, die Kämpfe wirken flüssiger und die Kamera lässt sich frei steuern. Außerdem können wir ihn jetzt auch selbst springen lassen.

Eigentlich alles gute Nachrichten. GameRant sieht darin allerdings auch eine Herausforderung für Nintendo: Was passiert mit den Bossen, wenn Link plötzlich wesentlich komfortabler und agiler zu kontrollieren ist?

Die Bosse kennt man inzwischen auswendig

Ocarina of Time war nie dafür bekannt, seine SpielerInnen mit enorm komplexen Bosskämpfen zu überfordern. Typisch für Zelda funktionieren viele Begegnungen vielmehr wie ein abschließendes Rätsel des jeweiligen Dungeons.

Oft kommt dabei genau der Gegenstand zum Einsatz, den Link kurz zuvor gefunden hat. Gohmas Auge bietet sich beispielsweise geradezu für die Schleuder an. Hat man den entscheidenden Kniff einmal verstanden, werden viele Kämpfe entsprechend überschaubar.

Für NeueinsteigerInnen mag das weiterhin eine Herausforderung darstellen. Wer Ocarina of Time seit 1998 allerdings unzählige Male gespielt hat, kennt die Abläufe womöglich längst auswendig. Und genau hier sieht GameRant Potenzial für Verbesserungen.

Wenn Link besser wird, sollten es die Bosse auch?

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, aus Ocarina of Time plötzlich ein Black Myth: Wukong zu machen oder den Bossen einfach mehr Lebenspunkte und stärkere Angriffe zu verpassen.

Stattdessen könnten kleinere Überraschungen und zusätzliche Mechaniken dafür sorgen, dass selbst VeteranInnen ihre bekannten Strategien zumindest teilweise überdenken müssen. Das klassische Puzzle-Prinzip der Bosskämpfe könnte dabei vollständig erhalten bleiben.

Ob Nintendo tatsächlich größere Änderungen an den Bossen vorgenommen hat, wissen wir bislang nicht. Der Gedanke ist dennoch nachvollziehbar: Wenn Link im Remake deutlich beweglicher und das Kämpfen komfortabler wird, müssen die alten Gegner mit diesen neuen Möglichkeiten erst einmal mithalten können.

Vielleicht wartet bei Gohma, Phantom-Ganon und Co. also doch noch die eine oder andere Überraschung auf diejenigen, die glauben, jeden ihrer Schritte längst auswendig zu kennen. Aber was ist eure Meinung?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 – hier bei Amazon* oder Media Markt* vorbestellbar – exklusiv für Nintendo Switch 2. Tolle Vorbestellerboni gibt’s übrigens auch, dazu haben wir hier alles für euch gesammelt.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo