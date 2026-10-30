Diese Neuerungen im Remake von Zelda: Ocarina of Time habt ihr vielleicht übersehen

Bis zum 5. November ist es nicht mehr lange hin. Dann erscheint das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2. In den vergangenen Wochen hat Nintendo bereits zahlreiche Neuerungen vorgestellt, darunter eine eigene Sprungtaste, Sprachausgabe und eine frei bewegliche Kamera.

Vieles davon haben wir bereits ausführlich behandelt. Die Kollegen von Nintendo Everything haben jetzt aber noch einmal genauer hingeschaut und einige kleinere Änderungen zusammengetragen, die euch in den bisherigen Gameplay-Videos möglicherweise entgangen sind.

Mehr Flaschen, eine neue Navi und kleine Überraschungen

Eine der interessantesten Neuerungen sind die sogenannten „Fairy bzw. Navi’s Thoughts“. An bestimmten Stellen in der Spielwelt gibt Navi nun zusätzliche Hinweise und Geheimnisse preis. Zwar konnte die kleine Fee auch im Original bereits auf interessante Orte aufmerksam machen, doch das neue System soll darüber hinausgehen. Nintendo Life hatte diesen Abschnitt in ihrer Preview gezeigt.

Apropos Navi: Auch optisch hat sich etwas getan. Ihr leuchtender Körper wirkt jetzt leicht flauschig und ihre Flügel besitzen ein deutlich detaillierteres Muster.

Praktischer dürfte hingegen die fünfte Flasche sein. Im Nintendo-64-Original gab es bekanntlich nur vier davon. Die zusätzliche Flasche erhaltet ihr im Zaubertrankladen, wenn ihr für den Händler einen Käfer einfängt. Darüber hatte Zeltik in seiner Preview berichtet.

Auch in den Dungeons gibt es Änderungen

Eine weitere praktische Ergänzung ist der sogenannte Business Seed Scrub. Mit diesem neuen Gegenstand könnt ihr einen Deku-Händler herbeirufen, um euch beispielsweise mit Pfeilen oder Bomben einzudecken. So müsst ihr bei knappem Vorrat nicht erst den Dungeon verlassen. Auch hier weist erneut Zeltik darauf hin.

Apropos Dungeons: Erste Einblicke in den Waldtempel zeigen, dass Nintendo einige Räume und Rätsel leicht überarbeitet hat. Ob und wie stark sich die übrigen Tempel verändern, bleibt abzuwarten.

Mittlerweile ist außerdem bestätigt, dass das Remake mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Auch sämtliche bisherigen Zelda-amiibo werden unterstützt und können unter anderem Herzen, Munition oder Magie liefern. Die beiden für 2027 angekündigten neuen Ocarina of Time-amiibo sollen darüber hinaus besondere Masken im Nintendo-64-Stil freischalten.

Es sind viele kleine Anpassungen, die das Abenteuer etwas komfortabler machen könnten, ohne gleich das gesamte Spielprinzip umzukrempeln. Welche davon gefallen euch bisher am besten?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo