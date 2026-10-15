Nintendo enthüllt ein brandneues Feature rund um Navi in Zelda: Ocarina of Time

Die ersten Previews zum Remake von „Ocarina of Time” sind draußen, so auch bei uns. Nintendo lässt sich auch nicht lumpen und hat sogar noch einen neuen Trailer enthüllt. Nach und nach kommen jetzt weitere interessante Punkte ans Licht.

Erst kürzlich bekamen wir zudem einen neuen Eindruck von Navis überarbeiteter Stimme. Doch die kleine Fee hat offenbar noch deutlich mehr auf Lager.

Nintendo hat jetzt nämlich eine weitere Funktion vorgestellt, die es im Nintendo-64-Original noch nicht gab. Sie trägt vorläufig den Namen „Navi’s Thoughts“, also etwa „Navis Gedanken“. Die offizielle englische beziehungsweise deutsche Bezeichnung steht allerdings noch aus.

Navi kennt offenbar einige Geheimnisse

Während eurer Reise durch Hyrule könnt ihr künftig auf sogenannte „Navi’s Thoughts“ stoßen. Dabei handelt es sich offenbar um besondere Fundstücke, die zusätzliche Informationen und Geheimnisse über die Spielwelt enthalten.

Wenn ihr eines davon entdeckt, könnt ihr Navi bitten, euch dessen Inhalt vorzulesen. Nintendo deutet an, dass sich dahinter durchaus interessante Geheimnisse verbergen könnten.

Ein erstes Beispiel wurde bereits gezeigt. Darin ist davon die Rede, dass etwas heruntergefallen sei und dies vermutlich kein Zufall gewesen wäre. Was genau damit gemeint ist und welche Bedeutung diese Hinweise für das Abenteuer haben, bleibt vorerst offen.

Auch ist noch nicht bekannt, wie viele dieser Fundstücke in Hyrule versteckt sind oder ob das Sammeln zusätzliche Belohnungen freischaltet.

Fest steht aber: Mit „Navi’s Thoughts“ bekommt die kleine Fee eine weitere Aufgabe, die über ihre bekannten Hinweise im Kampf hinausgeht. Gerade für langjährige Fans könnte das ein zusätzlicher Anreiz sein, die vertrauten Orte von Hyrule noch einmal besonders gründlich zu erkunden.

Auch ihr berühmter Spruch kehrt zurück

Erst kürzlich hatte Nintendo einen kurzen Gameplay-Ausschnitt über den offiziellen japanischen Zelda-Account auf Twitter veröffentlicht. Darin kämpft Link im Inneren des Deku-Baums gegen eine Dekuranha, während Navi mit ihrem legendären „Hey! Listen!“ auf sich aufmerksam macht.

Der berühmte Ausruf, der längst zu einem Internet-Meme geworden ist, klingt im Remake etwas klarer als im Original. Laut Vergleichen aus der Fangemeinde könnte in der japanischen Fassung sogar erneut Kaori Mizuhashi zu hören sein, die Navi bereits 1998 ihre Stimme lieh. Offiziell bestätigt wurde das bislang nicht.

Auch das bekannte Z-Targeting kehrt zurück. Darüber könnt ihr Gegner anvisieren und euch von Navi zusätzliche Informationen über ihre Schwächen und mögliche Beute geben lassen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör folgen bereits am 29. Oktober. Zwei neue amiibo zu Junger Link und Junger Zelda sind ebenfalls angekündigt, erscheinen allerdings erst 2027.

via Nintendo Everything, GameRant, Bildmaterial: Nintendo