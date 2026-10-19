Neue Nebenquests und mehr: Das Zelda-Remake hält weitere Überraschungen bereit

Wie viel darf sich ein Remake erlauben, ohne den Charme des Originals zu verlieren? Genau diese Frage beschäftigt derzeit viele Fans von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nintendo scheint beim kommenden „Switch 2“-Remake schließlich großen Wert darauf zu legen, dem Nintendo-64-Klassiker möglichst treu zu bleiben.

Doch offenbar gibt es mehr Veränderungen, als zunächst angenommen. Aktuelle Previews zeigen neue Nebenquests, anspruchsvollere Minispiele und sogar kleinere Anpassungen an den bekannten Dungeons. Wir konnten übrigens auch schon ein paar Stunden mit dem Remake verbringen.

Auch bei GamesRadar sorgt das inzwischen für deutlich mehr Vorfreude. Dort hatte man zunächst befürchtet, dass Nintendo mit dem Remake etwas zu vorsichtig umgehen könnte.

Neue Aufgaben für alte Zelda-Hasen

Der bekannte Zelda-YouTuber Zeltik hat in seiner aktuellen Vorschau einige dieser Neuerungen vorgestellt. Eine davon wartet direkt auf dem Marktplatz von Hyrule-Stadt.

Dort hat der Besitzer eines Trankladens plötzlich ein Problem mit einem herumkrabbelnden Käfer. Link bekommt deshalb eine leere Flasche, um den unerwünschten Besucher einzufangen. Erledigt ihr die Aufgabe, dürft ihr die Flasche behalten und bekommt sie sogar mit einem roten Heiltrank gefüllt.

Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit, ist aber durchaus interessant. Schließlich gab es diese Nebenquest im Original nicht. Das erhöht anscheinend auch die maximale Kapazität der Flächen auf fünf.

Ursprünglich waren es maximal vier. Auf Screenshots können jetzt auch fünf Slots gesehen werden. Ob Nintendo noch weitere solcher Aufgaben in Hyrule versteckt hat, bleibt abzuwarten.

Auch die Dungeons bleiben nicht völlig unangetastet

Neben neuen Nebenaufgaben hat Nintendo offenbar auch an einigen bestehenden Herausforderungen geschraubt.

So gibt es beispielsweise eine schwierigere Variante des Schießbuden-Minispiels, bei der euch deutlich weniger Zeit bleibt, um sämtliche Ziele zu treffen. Vielleicht gefällt euch ja die neue Bewegungssteuerung.

Noch spannender dürften für langjährige Fans allerdings die Veränderungen an den Dungeons sein. Zeltik zeigt in seiner Vorschau kleinere Anpassungen am Aufbau des Waldtempels.

Dabei handelt es sich offenbar nicht um eine vollständige Neugestaltung. Die Veränderungen könnten aber dafür sorgen, dass selbst erfahrene SpielerInnen nicht jeden Abschnitt sofort auswendig kennen.

Genau darin sieht auch GamesRadar einen großen Vorteil. Das Remake soll schließlich nicht nur schöner aussehen, sondern idealerweise auch jenen Fans noch kleine Überraschungen bieten, die das Original bereits unzählige Male durchgespielt haben.

Ob die Neuerungen am Ende tatsächlich ausreichen, um Hyrule wieder frisch wirken zu lassen, erfahren wir schon bald. Nintendo veröffentlichte in der Zwischenzeit zwei neue Werbeclips mit neuen Zeilen. Schaut doch mal rein!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr z. b. bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör kommt schon am 29. Oktober. Die zwei neuen amiibo zu Junger Link und Junger Zelda sind ebenfalls angekündigt, kommen allerdings erst 2027.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo