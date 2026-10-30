Anime-Folge lässt Fans spekulieren, dass das Ende von Pokémon Unite nicht geplant war

Etwas mehr als fünf Jahre nach dem Start wird das MOBA Pokémon Unite eingestellt. Am 23. März 2027 ist endgültig Schluss. Nun gibt es Spekulationen, wonach The Pokémon Company das Spiel weiterlaufen lassen wollte, doch Tencent Games den Vertrag nicht verlängern wollte. Das bevorstehende Netflix-Special lässt vermuten, dass an diesen Spekulationen etwas dran ist.

Pokémon Unite wird von TiMi entwickelt, einem Studio im Besitz von Tencent Games. Wie genau die Verträge aussehen, ist unklar. Es wird jedoch spekuliert, dass der Vertrag zwischen Pokémon und Tencent für Unite zur Verlängerung ansteht und Tencent sich schlicht gegen einen neuen Vertrag entschieden hat.

Ein möglicher Grund dafür könnten die schlechten Umsatzzahlen sein. Im Jahr 2024 erschien zudem eine angepasste chinesische Version von Unite, für die Tencent die vollen Rechte hielt. Auch dieser Versuch, neue SpielerInnen zu gewinnen, blieb offenbar erfolglos; zudem wird diese Version des Spiels bald eingestellt.

Anime bekräftigt das

Dass The Pokémon Company durchaus noch Pläne mit Pokémon Unite hatte, darauf lässt der Anime schließen. Am 27. Februar 2027 feiert auf Netflix die Anime-Folge ihr Debüt, die sich um ein Unite-Crossover dreht und ursprünglich zur Bewerbung des Spiels produziert wurde.

In Japan lief die Folge natürlich ungleich eher, nämlich schon im Juni. Die verzögerte Veröffentlichung im Westen ist aber natürlich kein Geheimnis. Nun bewirbt die Folge „READY GO! Unite Battle!!“ ein Mobile-Game, dem wenige Tage später der Stecker gezogen wird. So kann das nicht geplant gewesen sein, glauben Fans.

Das Aus von Pokémon Unite insgesamt verwundert allerdings nur wenig. Strengere Vorschriften für Lootboxen erschwerten die Monetarisierung des Spiels in einigen Ländern. Hinzu kommt, dass Unite bei den Ankündigungen zu zukünftigen Pokémon-Weltmeisterschaften nicht mehr berücksichtigt wurde. Außerdem gab es in den vergangenen zwölf Monaten mehrere, teils tiefgreifende Änderungen am Spiel, die vielen langjährigen Fans nicht gefielen.

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Unite, The Pokémon Company, Tencent, TiMi Studios