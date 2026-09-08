Nintendo stellt neue amiibo zu Zelda: Ocarina of Time und ihre Funktion im Spiel vor

Viele gute Gelegenheiten ließ Nintendo verstreichen, um neue amiibo-Figuren zu veröffentlichen. Prinzessin Peach: Showtime oder Pikmin 4 beispielsweise. Viele Fans befürchteten schon, dass Nintendo die Figuren in der nächsten Konsolengeneration streicht.

Inzwischen gehören amiibo aber wieder fest zum Line-up von neuen Nintendo-Spielen. Und sogar darüber hinaus, Stichwörter: Pragmata und Resident Evil Requiem. Und natürlich wird auch das kommende Remake von Zelda: Ocarina of Time versorgt.

Bei der heutigen Zelda-Direct zum 40. Jubiläum der langen Reihe stellte Nintendo zwei Figuren vor: den jungen Link und die junge Zelda. Das lässt wahrscheinlich den ein oder anderen schlussfolgern, dass es auch den erwachsenen Link und eine erwachsene Zelda geben müsste. Nun, es gibt schon einen Link-amiibo* basierend auf N64-Design von Ocarina of Time.

Anders als so häufig verriet Nintendo diesmal auch gleich, welche Funktionen die amiibo-Figuren mitbringen. Sie werden spezielle Masken freischalten, die auf den originalen Gesichtern von Link und Zelda aus dem N64-Spiel basieren. Beide Figuren erscheinen erst 2027.

Bei der heutigen Zelda-Direct bot Nintendo außerdem den lang ersehnten Einblick zum Remake von Zelda: Ocarina of Time für Switch 2 und stellte einige Produkte zum 40. Jubiläum der Zelda-Serie vor, allen voran eine spezielle „Switch 2“-Konsole.

Die amiibo und Masken:

Bildmaterial: Nintendo