30 Jahre Pokémon: Buchband feiert die Serie auf 1.500 Seiten, aber es gibt einen Haken

Wir befinden uns immer noch im Jubiläumsjahr: Im Februar wurde Pokémon stolze 30 Jahre alt und The Pokémon Company hat das schon ausufernd gefeiert. Mit Pikachu-Plüschtieren im üppigen Originaldesign, einer speziellen Erweiterung zum Sammelkartenspiel, neuen UNIQLO‑Shirts und mehr oder weniger leckeren Burgern bei McDonald’s zum Beispiel.

In der neuesten Veröffentlichung anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon geht es über alle neun Pokémon-Generationen hinweg – mit der Veröffentlichung von drei riesigen Artbooks, welche die Geschichte der Pokémon-Spiele und deren Charaktere feiern.

Die Bücher werden am 18. Dezember 2026 veröffentlicht und sind auf der offiziellen Website von Overlap erhältlich. Allerdings: Bisher ist nur von der japanischen Ausgabe die Rede, eine Lokalisierung ist nicht angekündigt. Die Artbooks erzählen die Geschichte der Entwicklung der Pokémon-Spiele, inklusive Bilder aus dem Prozess der Entwicklung.

Fans finden Bilder und Informationen zu allen verschiedenen Pokémon, unveröffentlichte Konzeptkunst und 3D-Materialien sowie ein exklusives Interview mit den Entwicklern. Die Bücher decken alles ab, von den frühesten Pokémon-Spielen bis zu den modernen Titeln, unterteilt nach Zeiträumen. Jedes der Bücher hat einen Umfang von etwa 500 Seiten.

Passend dazu nehmen die Gerüchte um Pokémon Rubin und Saphir als Switch-Ports 2026 zu – offiziell angekündigt ist allerdings noch nichts. Ausgerechnet The Pokémon Company selbst galt zuletzt als Antreiber von Spekulationen, als man einen 30-sekündigen Clip per Social Media teilte.

Band 1 (1996–2009):

Pokémon Rot und Grün

Pokémon Rot und Blau

Pokémon Gelb

Pokémon Gold und Silber

Pokémon Kristall

Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd

Pokémon Feuerrot und Blattgrün

Pokémon Diamant und Perl

Pokémon Platin

Pokémon HeartGold und SoulSilver

Band 2 (2010–2017):

Pokémon Schwarz und Weiß

Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2

Pokémon X und Y

Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir

Pokémon Sonne und Mond

Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond

Band 3 (2018–2025):

Pokémon Let’s Go, Pika! und Let’s Go, Evoli!

Pokémon Schwert und Schild

Pokémon Schwert und Schild: Expansion Pass

Pokémon Legenden: Arceus

Pokémon Karmesin und Purpur

Pokémon Karmesin und Purpur DLC

Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A Mega-Dimension

via GameRant, Overlap, Bildmaterial: The Pokémon Company