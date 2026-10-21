30 Jahre Pokémon: Buchband feiert die Serie auf 1.500 Seiten, aber es gibt einen Haken

Wir befinden uns immer noch im Jubiläumsjahr: Im Februar wurde Pokémon stolze 30 Jahre alt und The Pokémon Company hat das schon ausufernd gefeiert. Mit Pikachu-Plüschtieren im üppigen Originaldesign, einer speziellen Erweiterung zum Sammelkartenspiel, neuen UNIQLO‑Shirts und mehr oder weniger leckeren Burgern bei McDonald’s zum Beispiel.
In der neuesten Veröffentlichung anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon geht es über alle neun Pokémon-Generationen hinweg – mit der Veröffentlichung von drei riesigen Artbooks, welche die Geschichte der Pokémon-Spiele und deren Charaktere feiern.
Die Bücher werden am 18. Dezember 2026 veröffentlicht und sind auf der offiziellen Website von Overlap erhältlich. Allerdings: Bisher ist nur von der japanischen Ausgabe die Rede, eine Lokalisierung ist nicht angekündigt. Die Artbooks erzählen die Geschichte der Entwicklung der Pokémon-Spiele, inklusive Bilder aus dem Prozess der Entwicklung.
Fans finden Bilder und Informationen zu allen verschiedenen Pokémon, unveröffentlichte Konzeptkunst und 3D-Materialien sowie ein exklusives Interview mit den Entwicklern. Die Bücher decken alles ab, von den frühesten Pokémon-Spielen bis zu den modernen Titeln, unterteilt nach Zeiträumen. Jedes der Bücher hat einen Umfang von etwa 500 Seiten.
Passend dazu nehmen die Gerüchte um Pokémon Rubin und Saphir als Switch-Ports 2026 zu – offiziell angekündigt ist allerdings noch nichts. Ausgerechnet The Pokémon Company selbst galt zuletzt als Antreiber von Spekulationen, als man einen 30-sekündigen Clip per Social Media teilte.
Band 1 (1996–2009):
- Pokémon Rot und Grün
- Pokémon Rot und Blau
- Pokémon Gelb
- Pokémon Gold und Silber
- Pokémon Kristall
- Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd
- Pokémon Feuerrot und Blattgrün
- Pokémon Diamant und Perl
- Pokémon Platin
- Pokémon HeartGold und SoulSilver
Band 2 (2010–2017):
- Pokémon Schwarz und Weiß
- Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2
- Pokémon X und Y
- Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir
- Pokémon Sonne und Mond
- Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond
Band 3 (2018–2025):
- Pokémon Let’s Go, Pika! und Let’s Go, Evoli!
- Pokémon Schwert und Schild
- Pokémon Schwert und Schild: Expansion Pass
- Pokémon Legenden: Arceus
- Pokémon Karmesin und Purpur
- Pokémon Karmesin und Purpur DLC
- Pokémon-Legenden: Z-A
- Pokémon-Legenden: Z-A Mega-Dimension
2 Kommentare
Ich nehme an, der Haken ist, dass es nur in Japan erscheint? Weil steht im Text jetzt nicht, oder ich hab jedes mal drüber gelesen..
Es erscheint auf Japanisch, das erklärt gleich die Unterüberschrift. Die sieht man hier im Forum nicht.