Pikachu-Plüschtier im üppigen Originaldesign kehrt zum 30. Pokémon-Jubiläum zurück

Takara Tomy stellt quasi seit der ersten Geburtsstunde des Franchise Pokémon-Merchandise her. So ist es nicht verwunderlich, dass das Unternehmen auch zum 30. Jubiläum der Pokémon-Reihe im Jahr 2026 neue Merchandise-Produkte veröffentlicht.

Ein echtes Highlight ist dabei die Neuauflage des lebensgroßen „dicken“ Pikachu-Plüschtiers, das ursprünglich 1997 erschien. Seine Form erinnert mehr an eine Birne statt an das athletische Pokémon, das wir seit 25 Jahren kennen.

Das Plüschtier im Originaldesign der ersten Pokémon-Editionen Rot, Grün und Blau aus dem Jahr 1996 zeigt deutlich die Designänderungen des gelben Elektro-Monsters. Es hat dieselbe Größe wie Pikachu im Pokédex-Eintrag: 0,4 Meter gemessen von den Füßen bis zur Spitze der aufgerichteten Ohren.

Die Neuauflage des Plüschtiers wird ab dem 28. Februar 2026 in Japan erhältlich sein und 7.480 Yen (ca. 40 Euro) kosten. Die Vorbestellungen starteten bereits am 16. Januar 2026, sind jedoch inzwischen ausverkauft. Bei Meccha-Japan* könnt ihr euch für einen Verfügbarkeitsalarm anmelden.

Das „dicke“ Pikachu-Plüschtier ist jedoch nicht das einzige Produkt zum Jubiläum: Takara Tomy bringt zudem ein kleineres Pikachu-Plüschtier mit modernem Design sowie neue MonColle-Figurensets heraus, die die Starter-Pokémon aus allen neun Hauptgenerationen bis Anfang 2026 abbilden.

Der originale Pikachu:

via Siliconera, Takara Tomy, Bildmaterial: Takara Tomy, The Pokémon Company