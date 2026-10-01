Nach Monaten: Pokémon Feuerrot und Blattgrün erhalten endlich ein wichtiges Features

Darauf haben SpielerInnen seit der Veröffentlichung von Pokémon Feuerrot und Blattgrün für Nintendo Switch gewartet: In der kommenden Woche erhalten die beiden Klassiker endlich Unterstützung für Pokémon HOME.

Die entsprechende Wartung beginnt hierzulande am 7. Oktober um 02:00 Uhr deutscher Zeit und soll sechs Stunden dauern. Anschließend steht Pokémon HOME in Version 4.1.0 zur Verfügung und unterstützt Feuerrot und Blattgrün.

Celebi gibt es obendrauf

Damit könnt ihr eure gefangenen Pokémon endlich aus Feuerrot und Blattgrün zu Pokémon HOME übertragen. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Wurden diese Pokémon anschließend in andere kompatible Spiele übertragen, können sie nicht mehr nach Feuerrot beziehungsweise Blattgrün zurückkehren. Umgekehrt lassen sich natürlich neuere Pokémon aus anderen Spielen nicht in die beiden Klassiker übertragen.

Für fleißige SammlerInnen gibt es außerdem eine besondere Belohnung. Wer den Pokédex in Feuerrot und Blattgrün vervollständigt, erhält über die Mobile-Version von Pokémon HOME ein Celebi als Geschenk. Dabei soll es sich um dieselbe Variante handeln, die bereits 2006 im Rahmen verschiedener Aktionen verteilt wurde.

Gleichzeitig wird der Speicherplatz für AbonnentInnen des Pokémon-HOME-Premium-Plans ordentlich erweitert: Statt bislang 6.000 lassen sich künftig 9.000 Pokémon lagern. Dass die Unterstützung im Oktober kommen sollte, wissen wir auch schon eine kleine Weile.

Damit fällt Monate nach der Veröffentlichung von Feuerrot und Blattgrün eine der größten noch fehlenden Funktionen weg. Ob irgendwann auch Pokémon Rubin und Saphir folgen? Zuletzt hatte ausgerechnet ein offizieller Pokémon-Account mit einem verdächtigen Video zu den beiden Spielen wieder für Spekulationen gesorgt.

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company