Nach Monaten: Pokémon Feuerrot und Blattgrün erhalten endlich ein wichtiges Features

Darauf haben SpielerInnen seit der Veröffentlichung von Pokémon Feuerrot und Blattgrün für Nintendo Switch gewartet: In der kommenden Woche erhalten die beiden Klassiker endlich Unterstützung für Pokémon HOME.
Die entsprechende Wartung beginnt hierzulande am 7. Oktober um 02:00 Uhr deutscher Zeit und soll sechs Stunden dauern. Anschließend steht Pokémon HOME in Version 4.1.0 zur Verfügung und unterstützt Feuerrot und Blattgrün.
Celebi gibt es obendrauf
Damit könnt ihr eure gefangenen Pokémon endlich aus Feuerrot und Blattgrün zu Pokémon HOME übertragen. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Wurden diese Pokémon anschließend in andere kompatible Spiele übertragen, können sie nicht mehr nach Feuerrot beziehungsweise Blattgrün zurückkehren. Umgekehrt lassen sich natürlich neuere Pokémon aus anderen Spielen nicht in die beiden Klassiker übertragen.
Für fleißige SammlerInnen gibt es außerdem eine besondere Belohnung. Wer den Pokédex in Feuerrot und Blattgrün vervollständigt, erhält über die Mobile-Version von Pokémon HOME ein Celebi als Geschenk. Dabei soll es sich um dieselbe Variante handeln, die bereits 2006 im Rahmen verschiedener Aktionen verteilt wurde.
Gleichzeitig wird der Speicherplatz für AbonnentInnen des Pokémon-HOME-Premium-Plans ordentlich erweitert: Statt bislang 6.000 lassen sich künftig 9.000 Pokémon lagern. Dass die Unterstützung im Oktober kommen sollte, wissen wir auch schon eine kleine Weile.
Damit fällt Monate nach der Veröffentlichung von Feuerrot und Blattgrün eine der größten noch fehlenden Funktionen weg. Ob irgendwann auch Pokémon Rubin und Saphir folgen? Zuletzt hatte ausgerechnet ein offizieller Pokémon-Account mit einem verdächtigen Video zu den beiden Spielen wieder für Spekulationen gesorgt.
via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company
3 Kommentare
Laut einem Leaker soll doch an dem Tag auch Saphir und Rubin kommen, kann man dann die Pokemon von den 4 Edition tauschen, macht es immerhin ein wenig Sinn
Ich habe diese Remakes bisher nicht gespielt, auch ncht damas auf dem GBA, daher entschuldige ich mich, falls es andere Methoden gibt, aber wie soll man den Pokédex verfallständigen, wenn man keine Pokemon zurück in diese Spiele schicken kann? Was ist mit den Version-exclusives und den Trade-Evolutions sowie den Startern?
Soweit ich weiß, betrifft die Einschränkung nur Pokémon, die du aus Feuerrot/Blattgrün zu HOME und anschließend in ein anderes Spiel überträgst. Diese können danach nicht mehr zurück.
Zwischen Feuerrot und Blattgrün selbst kannst du aber weiterhin tauschen. Für einen vollständigen Pokédex brauchst du also – wie damals auf dem GBA – beide Editionen beziehungsweise jemanden mit der jeweils anderen Version sowie Rubin und Saphir. So kommst du an die editionsspezifischen Pokémon und kannst auch Tauschentwicklungen wie Simsala, Gengar, Machomei oder Geowaz durchführen.
Bei den Startern ist es ähnlich: Du bekommst regulär nur einen pro Spielstand. Für die anderen musst du tauschen oder entsprechend weitere Spielstände nutzen. HOME macht den Pokédex also nicht automatisch vollständig, sondern dient vor allem dazu, deine Pokémon anschließend aus Feuerrot und Blattgrün heraus in HOME zu übertragen.
Wie das mit Rubin und Saphir läuft, muss man sehen.
Es gibt noch dieses Schaubild: