Kein Scherz: Xbox schlägt Spielern vor, dass sie ihre Konsole verkaufen

Das Xbox-Team hat in den letzten Jahren mit mehreren Entscheidungen für Unverständnis bei den Fans gesorgt. So wurden unter anderem mehrere Studios geschlossen, die für beliebte Spiele verantwortlich waren, und die Game-Pass-Strategie wurde mehrfach geändert.

Nun hat das Unternehmen offenbar eine weitere Maßnahme ergriffen, die (zumindest auf den ersten Blick) für Kopfschütteln sorgt: Xbox verschickt E-Mails an ausgewählte Nutzer, in denen selbigen nahegelegt wird, ihre Konsole zu verkaufen.

In sozialen Netzwerken werden diese E-Mails geteilt, die man glatt für Spam halten könnte. Darin heißt es, der Empfänger habe seine Xbox seit einiger Zeit nicht mehr genutzt. Deshalb wird ihm ein Verkauf vorgeschlagen – mit dem Hinweis auf den möglichen Erlös bei einer Inzahlungnahme bei der US-amerikanischen Handelskette Best Buy.

Die E-Mail ist offenbar echt, da inzwischen mehrere NutzerInnen ihren Erhalt bestätigt haben. Windows Central hat sie zudem verifiziert. Die E-Mail berücksichtigt auch die Möglichkeit, dass SpielerInnen Xbox-Spiele inzwischen am PC spielen. Außerdem wird darin ein möglicher Ankaufspreis von bis zu 375 US-Dollar bei Best Buy genannt. Für alle, die ihre Konsole im Angebot für etwas mehr als 400 US-Dollar gekauft haben, könnte das ein gutes Geschäft sein. Gleichzeitig dürfte Best Buy eine solide Marge erzielen: Eine generalüberholte Series X kostet dort aktuell 729,99 US-Dollar.

Spekulationen über die Gründe

Seitdem wird spekuliert, warum Xbox den Rückverkauf gebrauchter Konsolen fördern möchte. Vermutlich erhält Microsoft einen Anteil am An- und Verkaufspreis der generalüberholten Konsolen.

Es könnte jedoch auch einen anderen, einfachen Grund geben: Die Herstellung neuer Konsolen ist derzeit teuer und aufwendig, und Microsoft könnte kurz vor dem Start von GTA 6 nicht genügend Geräte auf Lager haben. Die Preise für die Series X sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, da RAM-Chips knapp sind.

Viele Interessierte schauen sich möglicherweise auf dem Gebrauchtwarenmarkt um – den Xbox mit dieser Aktion ankurbelt. Derartige Aktionen hatte Xbox schon im Juni angekündigt. Mit der Preiserhöhung der Xbox-Konsolen gab man damals auch bekannt, mit „Handelspartnern an neuen Programmen“ zu arbeiten, „um gebrauchte Konsolen zu günstigeren Preisen anzubieten“.

GTA 6 veranlasst offenbar viele potenzielle KäuferInnen, nach Möglichkeiten zu suchen, das neue Spiel von Rockstar Games und Take Two Interactive zu spielen. Die Xbox Series X könnte daher besonders für SpielerInnen interessant sein, die früher eine Xbox One oder Xbox 360 besessen haben und nun auf die aktuelle Generation umsteigen möchten.

Die Spiele dieser Konsolen lassen sich dank Abwärtskompatibilität auch auf der Series X spielen. Außerdem soll es bald möglich sein, Discs von Xbox-One-Spielen in digitale Lizenzen umzuwandeln. Wer GTA 6 also auf der Xbox spielen möchte, kann seine alte Xbox verkaufen und sich eine Series X zulegen. So könnte Microsoft sicherstellen, dass zum Start von GTA 6 am 19. November möglichst viele das neue Open-World-Spiel auf Xbox statt auf PS5 spielen werden.

via The Gamer, Bildmaterial: Xbox