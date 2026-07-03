Neue Produkte zur Erweiterung „30 Jahre“ zum Pokémon Trading Card Game vorgestellt

Vor einigen Tagen hatte The Pokémon Company die neue Erweiterung „30 Jahre“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel erstmals vorgestellt. Nun schob man weitere Details zu dieser inzwischen mit Spannung erwarteten Erweiterung nach, die ab dem 16. September erhältlich sein wird.

Die Erweiterung feiert das Jubiläum gebührend: Sie enthält ausschließlich holografische Karten. Außerdem führt die Erweiterung mit „futuristisch selten“ eine neue Seltenheitsstufe ein. „Diese überzeugt mit farbenfrohen neuen Designs, die vom beliebten japanischen Künstler YOSHIROTTEN illustriert wurden“, heißt es.

„Darüber hinaus können sich Fans darauf freuen, in jedem Boosterpack der Erweiterung 30 Jahre eine von insgesamt 30 seltenen Pikachu-Karten zu entdecken, Pokémon zu begegnen, die zu verschiedenen Augenblicken bei Tag und Nacht dargestellt sind, und 30 klassische Pokémon-Karten wiederzufinden, die ihre Rückkehr ins Pokémon-Sammelkartenspiel feiern.“

Die Erweiterung erstreckt sich, wie üblich, über mehrere Produkte. Mit dabei ist die beliebte Top-Trainer-Box ebenso wie eine Poster-Kollektion, eine Tech-Sticker-Kollektion sowie eine Tin-Box und eine Pokémon-ex-Kollektion. Alle Produkte enthalten verschiedene garantierte Promokarten und sind ab dem 16. September erhältlich. Produktbilder und einen Blick auf die Promokarten gibt’s auf der offiziellen Website.

„30 Jahre“ wird außerdem die erste Erweiterung des Sammelkartenspiels (seit – nun ja – 30 Jahren) sein, die zeitgleich mit einer koordinierten weltweiten Veröffentlichungen in teilnehmenden Märkten erscheint. Bis dato hält es The Pokémon Company so, dass Karten zuerst in Japan erscheinen, die dann für den Westen oft zusammengefasst werden.

Bildmaterial: The Pokémon Company