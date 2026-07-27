30 Jahre Pokémon: Die Pixel-Art-Shirts von UNIQLO sind jetzt erhältlich

Wenn man mal eben ein über 20 Jahre altes Spiel relativ unangetastet auf eine moderne Plattform portieren kann und vier Millionen Menschen sofort zugreifen, dann weiß man, dass man eine starke Marke in der Hand hält.

Pokémon ist beliebt – alte wie neue Spiele. Und anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon in diesem Jahr stehen die Zeichen aktuell natürlich auf Retro. Eine kürzlich angekündigte UT Kollektion von UNIQLO ist ab sofort hierzulande im Verkauf.

Die neue Kollektion kommt im monochromen Game-Dot-Design daher und feiert die Pixelkunst der Originalspiele. Mehrere unterschiedliche Shirts sind jetzt zum gewohnten Preis im deutschen UNIQLO-Store* bestellbar.

Die meisten Kollektionen sind schnell ausverkauft und werden nur im Rahmen von UT Archives (vielleicht) irgendwann neu produziert. Pokémon-Fans sollten sich deshalb lieber früher als später in den UNIQLO-Online-Store begeben* und sich ihre neuen Shirts sichern.

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Die Motive diesmal:

Bildmaterial: UNIQLO