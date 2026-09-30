Grasshopper zieht die Reißleine und springt dem „Pulverfass“ NetEase von der Schippe

Die chinesischen Großinvestoren von NetEase und Tencent drehen einen Geldhahn nach dem anderen zu. Insbesondere NetEase hat in den letzten Jahren auf dem japanischen Markt aggressiv investiert und zieht jetzt ebenso aggressiv wieder die Investitionen zurück.

Erstes prominentes Opfer war Ouka Studios, die Macher hinter Visions of Mana. Stupid Never Dies von Hiroyuki Kobayashi und GPTRACK60 überlebte die letzten Meter wohl nur dank SEGA. Turbulenzen gibt’s auch bei PinCool von Ryutaro Ichimura – bei Nagoshi Studio gehen die Lichter wohl ganz aus.

NetEase hatte das Studio von Goichi Suda 2021 gekauft. Jetzt geht man wieder getrennte Wege. Grasshopper Manufacture ist wieder selbstständig. In einer Nachricht führt Goichi Suda die Rückkehr in die Unabhängigkeit vor allem auf kreative Prozesse zurück. Nach Romeo is a Dead Man habe man über die Zukunft nachgedacht und den starken Wunsch verspürt, „Titel in einer noch größeren Vielfalt an Stilrichtungen anzubieten“ – mit NetEase offenbar nicht möglich.

Ausdrücklich schätze man aber die „großartige Beziehung“, welche die Unternehmen zuvor aufgebaut hätten. Wenn sich die Gelegenheit ergebe, schließe man auch Zusammenarbeiten in Zukunft nicht aus. Ob Grasshopper nun gegangen ist oder „gegangen wurde“, geht aus dem Statement nicht so recht hervor.

Jedenfalls, und das ist die gute nachricht, geht’s weiter. „Da wir unser Know-how im Bereich des Eigenverlags ausgebaut haben, stehen uns nun vielfältige Optionen zur Verfügung“, so Goichi Suda. „Wir hoffen aufrichtig auf Ihre anhaltende Unterstützung für unser Studio und die Titel, die wir in Zukunft entwickeln werden, und wissen diese zutiefst zu schätzen.“

via Gematsu, Bildmaterial: ROMEO IS A DEAD MAN, Grasshopper Manufacture