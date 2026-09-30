Astro-Bot-Fans aufgepasst: Hier bekommt ihr das LEGO-Set auch einzeln ohne PlayStation

Eigentlich war LEGO Astro Bot (40899) vor allem als kleine Zugabe zum großen LEGO-PlayStation-Set gedacht. Wer nur den kleinen Roboter haben wollte, schaute zunächst in die Röhre. Doch zumindest über PlayStation selbst gibt es jetzt eine interessante Ausnahme.

Über PlayStation Direct* lässt sich LEGO Astro Bot nämlich auch einzeln für 19,99 Euro ab dem 1. Oktober kaufen. Die Produktseite ist bereits eröffnet* – zusätzlich könnt ihr Astro Bot (wie im LEGO-Store) auch ohne zusätzliche Kosten erhalten, wenn ihr das PlayStation-Set* kauft. Das Angebot gilt bis zum 7. Oktober.

Astro Bot geht auch ohne die große PlayStation oder Mindestbestellwert

Das kleine 18+-Modell besitzt einen vollständig drehbaren Kopf und bewegliche Arme. Zusätzlich lassen sich die Augen austauschen, um Astro unterschiedliche Gesichtsausdrücke zu verpassen. Antriebseffekte, ein Cape und Aufkleber gehören ebenfalls zum Set.

Die Modellnummer lautet weiterhin 40899 – es handelt sich also um denselben Astro Bot, der ursprünglich als Gift-with-Purchase (GWP) beworben wurde. Wer das große LEGO-PlayStation-Bauset* gemeinsam mit Astro Bot* über den LEGO-Store kauft, bekommt den kleinen Roboter weiterhin ohne zusätzliche Kosten dazu – solange der Vorrat reicht.

Wer dagegen nur Astro Bot möchte und auf die große LEGO-Konsole verzichten kann, bekommt über PlayStation Direct nun eine deutlich günstigere Möglichkeit. 19,99 Euro statt eines deutlich größeren Einkaufs bzw. über Reseller via eBay dürften für einige Fans durchaus verlockend sein.

Bildmaterial: LEGO