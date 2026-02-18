Wahre Genies akzeptieren Kritik: Romeo is a Dead Man wirbt mit negativen Wertungen

Fans von Goichi „Suda51“ Suda dürften kaum überrascht sein, das sein neuestes Werk – Romeo is a Dead Man – die Gemüter spaltet. Von den rund 50 Besprechungen auf MetaCritic, reichen die Wertungen von Bestnoten bis zu Komplettausfällen – aktuell positioniert sich der Titel im Durchschnitt mit soliden 72 Punkten.

Das ist kein Novum. Die Spiele von Suda51 stoßen bekanntlich seit jeher auf gemischte Reaktionen, und genau das macht sie so besonders, könnte man argumentieren. Das weiß auch das Team hinter dem neuesten Streich und brüstet sich nun mit den weniger begeisterten Reaktionen auf den Titel.

Über den offiziellen Twitter-Auftritt zum Spiel setzt man nicht etwa dazu an, die Bestwertungen zusammenzufassen. Ein Beitrag sammelt einige der gemischteren Rezensionen, die größtenteils aus 7 von 10 Punkten und etwas niedrigeren Wertungen bestehen.

Professor Benjamin von Romeo is a Dead Man kommentiert diese Rezensionen sogar mit den Worten: „Man liebt dieses Spiel oder man hasst es. Wenn es nach deinem Geschmack aussieht, probier es aus!“

Noch interessanter ist jedoch der Folgebeitrag, der zeigt, dass Romeo mehrere Zwei-Sterne- und 4-von-10-Wertungen erhielt. Benjamins Fazit: „Ein wahres Genie akzeptiert Kritik. Sie kann nur helfen!“ Eine gesunde Haltung und charmante Bewerbung des Spiels. Übrigens: Auch wir sind mit Romeo is a Dead Man nicht komplett zufrieden, attestieren dem skurrilen Titel in unserem Test aber jede Menge wahnwitzige und erinnerungswürdige Ideen.

via The Gamer, Bildmaterial: ROMEO IS A DEAD MAN, Grasshopper Manufacture