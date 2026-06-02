NetEase sorgte auch für Turbulenzen beim neuen Studio des „Dragon Quest“-Producers

Der ehemalige Square-Enix-Veteran Ryutaro Ichimura, der als leitender Produzent an Dragon Quest VIII und IX beteiligt war, sprach kürzlich mit Famitsu über seine Projekte bei seinem neuen Unternehmen PinCool.

Ichimura verließ Square Enix im Jahr 2023 und wurde noch im selben Jahr CEO des von NetEase Games finanzierten Studios PinCool. Das Studio feierte kürzlich sein 3-jähriges Bestehen und konnte im zurückliegenden Dezember das Debütprojekt Pritto Prisoner an den Start bringen.

Doch wie bei vielen anderen NetEase-finanzierten Studios gab es auch bei PinCool erhebliche Turbulenzen in den letzten Jahren. Es hinterließ es Spuren auch an PinCool, als NetEase Games beschloss, seine Investitionsstrategie für den japanischen Markt zu überdenken.

Bereits 2024 wurde berichtet, dass NetEase Games nach umfangreichen Investitionen in mehrere japanische Studios mit namhaften Kreativen plante, sich aus vielen dieser Engagements wieder zurückzuziehen. Darauf folgten Meldungen über die Schließung des „Visions of Mana“-Entwicklers Ouka Studios sowie jüngst darüber, dass Nagoshi Studio während der Entwicklung von Gang of Dragon seine Finanzierung verlor.

Auch PinCool war betroffen

Auch PinCool war vom Rückzug der Unterstützung durch NetEase Games betroffen. „Wir hatten uns seit der Gründung des Studios darauf vorbereitet, dass so etwas irgendwann passieren könnte, aber es geschah früher als erwartet“, erklärte Ichimura gegenüber Famitsu.

Zu diesem Zeitpunkt arbeitete das Studio an drei unangekündigten Projekten, von denen eines (nämlich Pritto Prisoner) überlebte, da es kleiner angelegt und nahezu fertiggestellt war. Die übrigen, langfristig angelegten Projekte mussten eingestellt werden.

Trotzdem war die Vorbereitung auf das Worst-Case-Szenario wertvoll. Das US-amerikanische Unternehmen Initiate Games übernahm das Studio und PinCool wurde mit seinem gesamten Team zu einer Tochtergesellschaft von Initiate Games und veröffentlichte 2025 sein erstes Spiel, Pritto Prisoner. Sowohl das Spiel als auch der Wechsel zu Initiate Games waren bisher medial weniger beachtet.

Laut Ichimura war es entscheidend, dass sich das Spiel bereits in einem nahezu fertigen, spielbaren Zustand befand, um einen Partner zu gewinnen, der für Investitionen bereit war. Und jetzt kann es bei PinCool erstmal weitergehen. Das Studio plane, mit einem kleinen Team weiter Spiele im Indie-Bereich zu entwickeln und größere Projekte bei externen Unternehmen anzubieten.

via Automaton Media, Bildmaterial: PinCool