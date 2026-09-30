Tödlicher Liebes-Drink: Dating-Sim empfiehlt exotische Cocktails mit giftiger Garnitur

Die nach wie vor beliebte, koreanische Otome-Dating-Sim Love and Deepspace ist um eine Kontroverse mit hoher Reichweite reicher. Nachdem erst vor wenigen Monaten ein Werwolf-Charakter nach starkem Community-Feedback zurückgenommen werden musste, geht es jetzt um einen ganz speziellen Liebes-Drink.

Diesen Drink solltet ihr vielleicht besser nicht wie angegeben zubereiten. Auch die Eventbeschreibung liest sich im neuen Kontext der verbotenen Früchte ganz anders, als vom Social-Media-Team wohl beabsichtigt.

Wie aber die Community-Notes völlig richtig hinweisen, gibt es Gründe, die vorgeschlagenen Drinks in dieser Form nicht zu mischen. Denn: „Die als Garnitur aufgeführte Flammenlilie und der Stechapfel sind äußerst giftig. Alle Teile dieser Pflanzen können bei Verzehr zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen. Nicht für echte Getränke verwenden.“

Der Hersteller von Love and Deepspace, Papergames und Infold Games, haben sich dazu bislang nicht geäußert. Das Event ist nach wie vor öffentlich und wird auf Twitter und Reddit kontrovers diskutiert.

Eine Theorie: Es könnte bei der Erstellung des Events auch KI im Spiel gewesen sein. Wie seht ihr das: Sollte das Event vorsorglich beendet werden, oder machen giftige Garnituren vielleicht erst den Reiz der „Dark Romance“ aus?

Bildmaterial: Love and Deepspace, Infold Games, Papergames