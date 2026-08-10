Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket verliert massiv Spieler und plant deshalb Änderungen

Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket sticht selbst in der Mobile-Szene hervor: Wenige Spiele benötigen so viele aktive SpielerInnen für ihren Umsatz, wie Daten von Sensortower belegen. Und genau diese aktiven SpielerInnen verlassen das Spiel nun.

DeNA plant jetzt weitere Maßnahmen für das mobile Sammelkartenspiel, um einem starken Rückgang von Engagement und Umsatz entgegenzuwirken. Das bestätigt man im aktuellen Finanzbericht.

Erfolg mit vielen Spieler:innen

Bislang gehört das gemeinsam von Creatures Inc. und DeNA entwickelte digitale Sammelkartenspiel zu den erfolgreichsten Mobile-Games. Schätzungen zufolge erzielte Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket in den ersten 24 Stunden satte 1,9 Millionen US-Dollar Umsatz und legte damit den drittgrößten Mobile-Game-Launch aller Zeiten hin.

The Pokémon Company bestätigte offiziell, dass das Spiel am 1. November 2024, zwei Tage nach Launch, 10 Millionen Downloads überschritt. Bis Mai 2026 wuchs diese Zahl auf 200 Millionen Downloads. Bis heute sind die Downloadzahlen stark, Sensortower schätzt deutlich über eine Million Downloads pro Monat.

Mit aktuell rund 23 Millionen monatlich aktiven NutzerInnen (MAU) sank der Gesamtumsatz des Unternehmens um 33,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf etwa 76,5 Millionen US-Dollar. Der Segmentgewinn fiel um 62 Prozent auf rund 24,1 Millionen US-Dollar. Die monatlich aktiven NutzerInnen von Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket sind im Jahresvergleich um rund 41 Prozent gesunken.

Neue Events als Teil einer Strategie

DeNA möchte darauf mit neuen Events und Promotionen reagieren, die speziell darauf abzielen, Login-Häufigkeit, Retention und allgemeine Spieleraktivität zu erhöhen. Für mobile Spiele ist Japan ein wichtiger Markt –doch gerade der Marktanteil in diesem Land geht weiter zurück, die Zahlungen kommen nun fast zu 70 Prozent aus dem Ausland, ein Jahr zuvor waren es nur 60 Prozent.

Die Ausgabestruktur hat sich also weiter nach außen (außerhalb Japans) verschoben, während die Gesamtzahl aktiver Spieler sank. Weitere Maßnahmen sollen bis Ende des Geschäftsjahres im März 2024 folgen. Wir sind gespannt, wie diese aussehen werden. Kürzlich gerieten die Pocket-Macher in die Kritik, weil man 1,5 Milliarden Yen „Fördermittel“ absahnte.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.