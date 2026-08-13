Nach Feuerrot und Blattgrün: Nächster Pokémon-Klassiker soll für Switch neu aufgelegt werden

Schon vor einigen Monaten gab es erste Hinweise darauf, dass Pokémon Rubin und Saphir ihren Weg auf Nintendo Switch finden könnten. Damals waren es unter anderem Dataminer, die entsprechende Spekulationen anheizten. Nun bekommt das Thema neuen Rückenwind – und wenn die aktuellen Angaben stimmen, müssen Fans gar nicht mehr lange warten.

Der bekannte Insider Shpeshal Nick behauptet, dass die beiden Abenteuer aus der dritten Pokémon-Generation bereits im September oder Oktober 2026 für Nintendo Switch erscheinen sollen. Weitere Einzelheiten nennt er allerdings nicht. Entsprechend sollte die Information vorerst als Gerücht betrachtet werden.

Nick genießt dabei einen relativ guten Ruf in der Szene. Bei einer möglichen Neuauflage der ursprünglichen „God of War“-Trilogie für PS5 lag er nicht völlig daneben, denn entsprechende Projekte wurden erst Anfang des Jahres bestätigt.

Kommt vorher noch eine Pokémon Presents?

Ganz überraschend wäre eine Rückkehr der Hoenn-Abenteuer nicht. Mit Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind bereits weitere ältere Pokémon-Titel für Switch verfügbar. Außerdem lässt sich deren Nationaler Pokédex aktuell noch nicht vollständig füllen, da dafür ursprünglich unter anderem Pokémon aus Rubin, Saphir und Smaragd benötigt wurden.

Spannend ist daher vor allem die Frage, wann eine mögliche Ankündigung erfolgen könnte. In den vergangenen Jahren veranstaltete The Pokémon Company neben der Pokémon Presents zum Pokémon Day regelmäßig weitere Präsentationen im Sommer. Eine solche Ausgabe könnte sich entsprechend für die Enthüllung anbieten – bestätigt wurde bislang allerdings keine neue Präsentation.

Offen ist außerdem weiterhin die Pokémon-HOME-Kompatibilität von Feuerrot und Blattgrün. Sollte tatsächlich eine weitere Pokémon Presents bevorstehen, könnten damit gleich mehrere offene Fragen rund um die klassischen Generationen geklärt werden. Bis dahin bleiben sowohl die Switch-Versionen von Rubin und Saphir als auch der genannte Zeitraum unbestätigt.

via GamePro, Bildmaterial: The Pokémon Company