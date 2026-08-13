Nach Feuerrot und Blattgrün: Nächster Pokémon-Klassiker soll für Switch neu aufgelegt werden

Schon vor einigen Monaten gab es erste Hinweise darauf, dass Pokémon Rubin und Saphir ihren Weg auf Nintendo Switch finden könnten. Damals waren es unter anderem Dataminer, die entsprechende Spekulationen anheizten. Nun bekommt das Thema neuen Rückenwind – und wenn die aktuellen Angaben stimmen, müssen Fans gar nicht mehr lange warten.
Der bekannte Insider Shpeshal Nick behauptet, dass die beiden Abenteuer aus der dritten Pokémon-Generation bereits im September oder Oktober 2026 für Nintendo Switch erscheinen sollen. Weitere Einzelheiten nennt er allerdings nicht. Entsprechend sollte die Information vorerst als Gerücht betrachtet werden.
Nick genießt dabei einen relativ guten Ruf in der Szene. Bei einer möglichen Neuauflage der ursprünglichen „God of War“-Trilogie für PS5 lag er nicht völlig daneben, denn entsprechende Projekte wurden erst Anfang des Jahres bestätigt.
Kommt vorher noch eine Pokémon Presents?
Ganz überraschend wäre eine Rückkehr der Hoenn-Abenteuer nicht. Mit Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind bereits weitere ältere Pokémon-Titel für Switch verfügbar. Außerdem lässt sich deren Nationaler Pokédex aktuell noch nicht vollständig füllen, da dafür ursprünglich unter anderem Pokémon aus Rubin, Saphir und Smaragd benötigt wurden.
Spannend ist daher vor allem die Frage, wann eine mögliche Ankündigung erfolgen könnte. In den vergangenen Jahren veranstaltete The Pokémon Company neben der Pokémon Presents zum Pokémon Day regelmäßig weitere Präsentationen im Sommer. Eine solche Ausgabe könnte sich entsprechend für die Enthüllung anbieten – bestätigt wurde bislang allerdings keine neue Präsentation.
Offen ist außerdem weiterhin die Pokémon-HOME-Kompatibilität von Feuerrot und Blattgrün. Sollte tatsächlich eine weitere Pokémon Presents bevorstehen, könnten damit gleich mehrere offene Fragen rund um die klassischen Generationen geklärt werden. Bis dahin bleiben sowohl die Switch-Versionen von Rubin und Saphir als auch der genannte Zeitraum unbestätigt.
via GamePro, Bildmaterial: The Pokémon Company
3 Kommentare
Ich hoffe ja sehr darauf, habe die dritte Generation damals sehr geliebt und mein Partner kennt sie noch gar nicht. Feuerrot/Blattgrün hatten wir im Frühjahr zusammen gespielt, also immer nebeneinander auf der Couch, die Dungeons und Arenen zusammen gemacht. Gleichzeitig hatten wir unsere Teams im Voraus gewürfelt mit einem Random Number Generator, was wir wohl auch wieder bei Rubin/Saphir machen würden. Das hatte sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe daher auch auf Rubin/Saphir
Ich habe die dritte Generation damals auch nicht gespielt, sondern erst später mit den DS-Titeln Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir nachgeholt. Bei mir war es damals Saphir, und ich mochte das Spiel wirklich gerne (Gerade diese Wege mit den Pfützen fand ich toll). Deshalb würde ich mich auch über eine Switch-Version der Originale freuen.
Oh Junge! Ich freue mich schon auf die Drölfzig Verschiedene Sprachversionen für die ich auf jeden fall kein Geld ausgeben werde! "Öffnet Emulator auf dem Handy".