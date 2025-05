The Pokémon Company überrascht mit Termin zu neuer Pokémon Presents

Huch, das kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts. The Pokémon Company hat heute die nächste Pokémon Direct verkündet. Am 22. Juli lädt man Trainerinnen und Trainer weltweit ein, um bei einer neuen Übertragung dabei zu sein.

Überraschend kommt die Ankündigung nicht unbedingt, was den Termin angeht. Neben der „Presents“ zum Pokémon Day im Februar ist fast in jedem Jahr auch eine weitere Ausgabe im Sommer veranstaltet worden. In den letzten drei Jahren war das jeweils im August, zuvor 2020 im Juni.

Allerdings hatten die meisten Nintendo-Fans nach den aktuellen Gerüchten eher mit einer Nintendo Direct gerechnet, die Nintendo möglicherweise noch in dieser Woche ankündigen könnte. Doch darauf warten wir (aktuell) noch vergebens.

Bei der Pokémon Presents im Juli dürfen wir uns gewiss auf weitere Einblicke zu Pokémon-Legenden: Z-A freuen, das heute mit dem 16. Oktober auch einen konkreten Termin erhalten hat. Außerdem ist wohl mit ersten konkreten Einblicken zu Pokémon Champions zu rechnen.

Bildmaterial: The Pokémon Company