Dieses düstere Indie-Genremix macht eure geistige Gesundheit zur wichtigen Ressource

Mit City God Alice arbeitet das taiwanische Indie-Studio HIGHFIVE DOG an einem ungewöhnlichen 2D-Rollenspiel, das lokale Folklore mit Erkundung, Rätseln, rundenbasierten Kämpfen und sogar Tempelverwaltung verbindet.

Die Geschichte orientiert sich lose an der alten Erzählung „The Subjugation of the Jiantan Fish Demon“ und spielt in der fiktiven Tempelstadt Jiantan. Im Mittelpunkt steht der 20-jährige Lin Chendong, dessen Familie mit einem Fluch belegt ist: Ihre Mitglieder sterben im Alter von 21 Jahren.

Nur noch ein Jahr bleibt ihm, als er auf Alice trifft, den örtlichen City God in Gestalt eines jungen Mädchens. Als Kind hatte Lin einen Vertrag mit ihr geschlossen und sich zum Verwalter ihres Tempels verpflichtet – seine Erinnerungen daran und an den Grund für diese Entscheidung wurden jedoch gelöscht.

Zwischen Geistern, Wahnsinn und Tempelalltag

Als neuer Tempelverwalter untersucht Lin übernatürliche Vorfälle und betritt dafür den Yuan-Chen Palace, eine aus Erinnerungen und Obsessionen Verstorbener geformte mentale Welt. Die Schauplätze orientieren sich an taiwanischen Wohngebieten, Tempeln und historischen Orten, werden allerdings von Halluzinationen und Kreaturen aus der lokalen Folklore heimgesucht.

In den rundenbasierten Kämpfen spielen Positionierung, gegnerische Schwächen und insbesondere die geistige Gesundheit der Gruppe eine wichtige Rolle. Verfluchte Gebiete und traumatische Ereignisse reduzieren den SAN-Wert. Sinkt dieser zu weit, werden Fähigkeiten beeinträchtigt und können sogar den eigenen Charakteren Schaden zufügen.

Abseits davon muss der Tempel geführt werden. Wünsche von Gläubigen, Geistern und benachbarten Gottheiten erhöhen dessen Ansehen und ermöglichen neue Verbesserungen. Verschiedene Geister und Sagengestalten können zudem als sogenannte Yokai Officers rekrutiert, verbessert und näher kennengelernt werden.

City God Alice soll noch 2026 für PC via Steam erscheinen. Deutsche Texte wurden bisher leider nicht angekündigt.

Der Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: City God Alice, HIGHFIVE DOG