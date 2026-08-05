Die erfolgreichsten Gacha-Games im Juli: Hoyoverse dominant – doch es gibt Überraschungen

Der Juli war tatsächlich ein interessanter Monat in den Gacha-Charts – da wegen der Sommerhitze generell etwas weniger Geld ausgegeben wird, ist diesmal die Top 10 etwas stärker durchmischt.

Das liegt auch an den Feierlichkeiten zum zweijährigen Geburtstag rund um Zenless Zone Zero, welches das Action-lastige Beat-em-up von HoYoverse auf Platz 3 befördert. Abseits der In-Game-Items gibt es weltweite Festlichkeiten, etwa in Form der „Operation Yum“, die unter anderem auch im Berliner HoYoverse Café stattfindet.

Geschlagen geben muss ich ZZZ nur von seinen Kollegen aus dem gleichen Haus: Genshin Impact auf Platz 1, Honkai: Star Rail auf Platz 2. Dahinter schafft es GODDESS OF VICTORY: NIKKE auf Platz 5 nach längerer Zeit wieder in die Top 10, was auf das interessante Sommerevent „Wave To You“ mit neuen Spielmachaniken, Minispielen und Sommeroutfits zurückzuführen ist.

Eine echte Überraschung findet sich auf Platz 10: Das Rhythmusspiel Hololive Deams aus dem gleichnamigen VTuber-Universum schafft aus dem Stand den Sprung auf Platz 10, was eine absolute Seltenheit ist für ein eher unbekanntes Spiel eines kleineren Entwicklers.

Auch der August könnte stark ausfallen, denn während des Sommerevents gibt es weitere Charaktere und täglich neue Songs für das VTuber-Rhythmusspiel, dessen Songliste damit auf über 170 Songs anwächst. Während der Werbung für das Spiel gibt es auch kuriose Clips aus den Streams der VTuber, welche das Spiel bewerben.

Auf den hinteren Plätzen gibt es kleinere Überraschungen: Love And Deepspace fällt nach starken Kontroversen aus den Top 10. Digimon Up! schafft es als zweiter Neueinsteiger auf Platz 30, dahinter lässt sich ein seltener Gast in den Top 50 blicken: Tears of Themis, das Dating-Spiel von HoYoverse aus dem Jahr 2021, belegt Platz 38.

Die aktuelle Top 10:

# Trend Game Juli 2026 1 ↑ 2 Genshin Impact $55.990.000 2 ↑ 2 Honkai: Star Rail $43.085.000 3 ↑ 15 Zenless Zone Zero $35.860.000 4 ↑ 1 Naruto Mobile $33.000.000 5 ↑ 9 GODDESS OF VICTORY: NIKKE $27.450.000 6 ↓ 4 Wuthering Waves $26.000.000 7 ↑ 2 Fate/Grand Order $20.240.000 8 ↓ 2 Monster Strike $19.500.000 9 ↑ 1 Pokémon TCG Pocket $18.000.000 10 NEU hololive Dreams $17.000.000

Neu dazu kommen im August drei starke Marken: My Hero Academia: UNITED SURVIVAL, Suikoden STAR LEAP (Japan), JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit. Das „End of Life“ betrifft unter anderem das beliebte Dr. STONE Battle Craft, das nach fünf Jahren seinen Dienst einstellt sowie Das Taktik-RPG Tenkei Paradox, das nach viereinhalb Jahren nicht mehr spielbar sein wird.

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

via Gacha Revenue, Bildmaterial: Digimon UP, Bandai Namco