Wie ein nummerierter Teil: Das neue Suikoden-Abenteuer beginnt noch in dieser Woche

Gute Nachrichten für RPG-Veteranen: Konami hat den offiziellen Termin für den Start von Suikoden STAR LEAP in Japan bekannt gegeben. Das Free-to-Play-Rollenspiel wird dort am 7. August 2026 für iOS und Android erscheinen.
Fans außerhalb Japans sowie PC-Spielende müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden – die Termine für den globalen Launch und die Steam-Version sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Diese gestaffelte Veröffentlichung hatte Konami schon vorab kommuniziert.
Suikoden STAR LEAP versteht sich trotz des mobilen Ansatzes als vollwertiger neuer Serienteil. Die Handlung spielt im Jahr 453 des Sonnenkalenders – also genau vier Jahre vor den Ereignissen des ersten Suikoden. Ihr übernehmt die Rolle eines namenlosen Helden, der aus einem Seedorf östlich des Scharlachroten Kaiserreichs stammt.
Ihr macht euch zusammen mit euren drei Freunden Hisui, Shirin und Shapur auf den Weg, um das Dorf wiederaufzubauen, geratet dabei jedoch rasch in die großen Wirren der Weltgeschichte. Das alles passiert, nachdem mysteriöse Feinde die Heimat verwüsten.
Gewohnte Suikoden-Tugenden
Das Spiel verspricht gewohnte Serien-Tugenden: Auch dieses Mal gilt es, 108 verschiedene Charaktere für die eigene Sache und den Aufbau des Hauptquartiers zu rekrutieren. Dabei sollen Fans übrigens ohne Gacha-Glück auskommen.
Auf der Reise gen Westen trefft ihr unter anderem auf Serien-Ikonen wie Flik, Viktor, Humphrey und Odessa. Ihr erlebt die Anfänge der Befreiungsarmee hautnah mit. Das klassische, rundenbasierte Kampfsystem wird im Pixel-Look präsentiert und durch moderne Timeline- und Kombo-Mechaniken ergänzt.
Obwohl es sich um ein Hybrid-Modell für Mobile und PC handelt, versprechen die Entwickler, dass der Kern der Geschichte und die Rekrutierung der 108 Helden rein über den normalen Spielfortschritt verlaufen und vom Gacha-System unberührt bleiben.
via Automaton Media, Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril
2 Kommentare
Ich klinge wahrscheinlich schon wie eine Schallplatte aber die Kern Geschichte erleben von Anfang bis Ende und 108 Charaktere rekrutieren zu können ohne Gacha klingt ja schön und gut aufm Papier aber wenn die Geschichte nur gedrosselt Stückchenweise erlebt werden kann von Patch zu Patch damit die Gachabanner auch Zeit zum Atmen haben dann ist es für mich nicht vom Gacha unberührt sondern stark beeinflusst.
Vielleicht fresse ich auch meine Worte wenn es wieder erwarten anders kommt aber die Chance ist gen Null.
Wir haben ja bald die Auflösung.
Gabs da eigentlich mal genaue Infos zu, also wie sie das mit der Story und dem Gacha handhaben wollen? Ich hab zumindest dazu nicht wirklich was gefunden.
Nehmen wir an, dass Gacha würde sich nur auf "Legacy" Charas, also welche aus den anderen Suikoden Teilen, beziehen - dann könnte man, rein theoretisch, schon die 108 Star LEAP Charas unabhängig davon rekrutierbar machen.
Und auch die Story ginge vom Prinzip her dann unabhängig von der Verfügbarkeit der Gacha-Banner. Wenns halt nur extra Charas ohne wirkliche Relevanz für die Handlung wären.
Wenn man dann aber wieder realistisch ist... mir fällt nicht ein Gacha ein, dass direkt die ganze Handlung von Anfang an spielbar gemacht hat und daher sehe ich auch hier ne Zerstückelung kommen und bin daher voll bei dir.
Man... Hatte mir so sehr ein neues Suikoden gewünscht, aber nicht SO