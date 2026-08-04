Wie ein nummerierter Teil: Das neue Suikoden-Abenteuer beginnt noch in dieser Woche

Gute Nachrichten für RPG-Veteranen: Konami hat den offiziellen Termin für den Start von Suikoden STAR LEAP in Japan bekannt gegeben. Das Free-to-Play-Rollenspiel wird dort am 7. August 2026 für iOS und Android erscheinen.

Fans außerhalb Japans sowie PC-Spielende müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden – die Termine für den globalen Launch und die Steam-Version sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Diese gestaffelte Veröffentlichung hatte Konami schon vorab kommuniziert.

Suikoden STAR LEAP versteht sich trotz des mobilen Ansatzes als vollwertiger neuer Serienteil. Die Handlung spielt im Jahr 453 des Sonnenkalenders – also genau vier Jahre vor den Ereignissen des ersten Suikoden. Ihr übernehmt die Rolle eines namenlosen Helden, der aus einem Seedorf östlich des Scharlachroten Kaiserreichs stammt.

Ihr macht euch zusammen mit euren drei Freunden Hisui, Shirin und Shapur auf den Weg, um das Dorf wiederaufzubauen, geratet dabei jedoch rasch in die großen Wirren der Weltgeschichte. Das alles passiert, nachdem mysteriöse Feinde die Heimat verwüsten.

Gewohnte Suikoden-Tugenden

Das Spiel verspricht gewohnte Serien-Tugenden: Auch dieses Mal gilt es, 108 verschiedene Charaktere für die eigene Sache und den Aufbau des Hauptquartiers zu rekrutieren. Dabei sollen Fans übrigens ohne Gacha-Glück auskommen.

Auf der Reise gen Westen trefft ihr unter anderem auf Serien-Ikonen wie Flik, Viktor, Humphrey und Odessa. Ihr erlebt die Anfänge der Befreiungsarmee hautnah mit. Das klassische, rundenbasierte Kampfsystem wird im Pixel-Look präsentiert und durch moderne Timeline- und Kombo-Mechaniken ergänzt.

Obwohl es sich um ein Hybrid-Modell für Mobile und PC handelt, versprechen die Entwickler, dass der Kern der Geschichte und die Rekrutierung der 108 Helden rein über den normalen Spielfortschritt verlaufen und vom Gacha-System unberührt bleiben.

via Automaton Media, Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril